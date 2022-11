El hospital De la Baxada de Paraná comenzará a realizar cirugías programadas

Acerca de la Resolución Nº 4.629/22

El gobernador Gustavo Bordet anunció la habilitación de un quirófano de cirugías programadas en el Hospital de la Baxada de Paraná que fortalecerá la red pública de salud y permitirá atender la demanda de la población con y sin cobertura médica.“La salud es un derecho y lo estamos garantizando”, resaltó el mandatario. Cirugías de baja y mediana complejidad comenzarán a practicarse desde la próxima semana.“Este quirófano nuevo se sumará a los cinco con los que cuenta el Hospital San Martín de Paraná, que es el hospital de referencia en la provincia. Desde que se desató la emergencia sanitaria hemos hecho un esfuerzo superior en el equipamiento del sistema de salud, su organización e integración. Esto es un paso más que trae más derechos y beneficios para las y los entrerrianos”, manifestó Bordet, quien compartió el anuncio con la ministra de Salud, Sonia Velázquez.El mandatario entrerriano recordó que “la fuerte presión a la que se vio sometida la red pública de salud durante la pandemia obligó a reprogramar cirugías. Hemos trabajado para dar una respuesta adecuada. Creamos un quinto quirófano al hospital San Martín y ahora sumaremos uno más en el hospital de La Baxada en el que también se podrán atender personas con y sin obra social”.“He estado internado en el La Baxada y me consta de la gran capacidad técnica, profesional y la calidad humana del personal que lo lleva adelante. Siempre les estaré agradecido por el trato que me brindaron, pero también por enorme empeño y el riesgo que asumieron todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud poniéndose al frente de la emergencia. Por eso este nuevo quirófano viene acompañado, además, de un fortalecimiento del hospital en materia de profesionales y personal. La salud es un derecho y lo estamos garantizando”, concluyó Bordet.La creación de este nuevo quirófano se formalizó mediante una resolución del Ministerio de Salud, y que las cirugías a realizar serán programadas, de tipo general abdominal, ginecológicas no obstétricas, urológicas, traumatológicas, neurológicas, otorrinolaringológicas, cardíacas, gástricas, cardíacas periféricas y nefrológicas.Por su parte, Velázquez contó que “el gobernador pidió que avanzáramos con la creación de este nuevo quirófano”, y que para ello “hubo que conformar todo un circuito en el espacio físico, dotarlo de los componentes que se exigen, las camas que serán aprobadas, el equipo de recursos humanos y la tecnología. Todo eso se estuvo trabajando a fin de poder llegar a la autorización de este servicio”, remarcó.“El fortalecimiento del sistema de Salud sigue siendo una prioridad en la gestión de las políticas públicas de la provincia, y en ese marco trabajamos para seguir ampliando la capacidad de atención de la red sanitaria provincial”, indicó la ministra.Velázquez destacó la decisión política del gobernador, Gustavo Bordet, “de continuar fortaleciendo de las redes de servicios en todo el territorio entrerriano, puesta de manifiesto en esta oportunidad con la habilitación de este quirófano, con lo que se le siguen sumando funcionalidades a este hospital que ha tenido un rol estratégico para el abordaje de la Pandemia y en el desarrollo del Plan Rector de vacunación contra el Coronavirus”.La funcionaria destacó que, de este modo, la incorporación del quirófano del hospital De la Baxada (el cual se ajusta a las condicionalidades exigidas por el Programa de Garantía de Calidad en la Atención Médica) a la red pública de salud, posibilitará descomprimir la demanda quirúrgica que recibe el hospital San Martín de Paraná. “Va ser sumamente beneficioso para toda la comunidad entrerriana, ya que la posibilidad de realizar aquí las cirugías programadas de tipo general abdominal, ginecológicas no obstétricas, urológicas, traumatológicas, neurológicas, otorrinolaringológicas, cardíacas, gástricas, cardíacas periféricas y nefrológicas, va permitir reducir sensiblemente los plazos de espera”.Además, subrayó que “este servicio viene también reparará una demanda contenida para la resolución de patologías quirúrgicas en el sector público”, producto de la pandemia, y recordó que podrán atenderse “pacientes con y sin obra social”.Por último, Velázquez recordó que “el gobernador tomó la decisión política, en el marco de la emergencia sanitaria, de poner en funcionamiento el servicio de unidad de terapia intensiva, y el de internación de pacientes Covid en el Hospital de la Baxada, para lo cual se concluyó la obra correspondiente”. Y añadió que “con este nuevo quirófano continuamos jerarquizando este nosocomio tan importante para la salud de toda la provincia”.Durante la emergencia sanitaria se había habilitado una Unidad Ministerial en el hospital La Baxada Dra. Teresa Ratto" (mediante Resolución Nº 1238/20), la cual estuvo destinada a la atención de cuidados críticos de pacientes enfermos de Covid-19 o personas sospechosas de padecer la enfermedad.Superada esta etapa, se dio paso a la reorganización del funcionamiento del hospital. En este proceso, se consideró de vital importancia continuar fortaleciendo el sistema de Salud de la provincia de Entre Ríos y se contemplaron las modificaciones operativas necesarias, como las requeridas para optimizar el funcionamiento del hospital de La Baxada, a fin de ampliar la capacidad de atención de la red provincial.Asimismo, se tuvo en cuenta la alta demanda quirúrgica contenida (como consecuencia de la Pandemia por Covid-19), cuyo abordaje requiere ampliar la oferta para la resolución de patologías quirúrgicas en el sector público.La nueva norma establece, en su Artículo 1, que el quirófano del hospital De la Baxada “Dra. Teresa Ratto”, recibe la habilitación (por el término de cinco años) para la realización de cirugías programadas. Asimismo, señala que el responsable del Servicio es el médico Leonardo Vega, especialista en Cirugía General.Además, el texto detalla que la institución cuenta con Laboratorio Nivel III; en Planta Baja dispone de: Internación de cuidados intensivos adultos para pacientes en general, con 16 camas; quirófano para la realización de cirugías programadas, que cuenta con sector prequirúrgico con cuatro camas. Mientras que en la Planta Primer Piso cuenta con: Internación general adultos con capacidad total de 120 camas. La misma está compuesta por dos áreas de 30 habitaciones cada una (las cuales disponen de dos camas, sanitario privado completo apto para discapacitados y aire acondicionado central); además de que cada área cuenta con un office central de enfermería.Cabe señalar que el quirófano habilitado cuenta con sus correspondientes áreas de soporte dentro del sector, así como los servicios asociados de laboratorio de Nivel III; central de esterilización, farmacia interna y limpieza; y que el plantel de profesionales del establecimiento se halla debidamente inscrito y autorizado para el ejercicio profesional en la provincia.