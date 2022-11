Gerardo Morales en Paraná: “Nos enfocamos en las necesidades de la gente”

El Gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, recorre este viernes y sábado la provincia, acompañado por el diputado nacional y precandidato a Gobernador, Pedro Galimberti.



Este sábado, la recorrida continuará en Concordia



Este viernes participaron de un acto realizado en el Comité Provincia de la UCR, con militantes y dirigentes de Paraná y de otras localidades de la provincia.destacó aque esta recorrida por la provincia de Entre Ríos “es el marco del camino hacia las elecciones del año que viene, donde aún no tenemos fecha fijada. En la provincia de Entre Ríos hay algunos trascendidos de parte del oficialismo, de que podría modificarse la fecha y el calendario electoral”., dijo aque su visita es “para apoyar a Galimberti que se postula para gobernador de la Unión Cívica Radical”.Seguidamente, expresó: “además, estoy visitando Paraná y la provincia, donde tenemos un radicalismo vivo, así que estoy muy contento de estar con amigos”.Sobre las recorridas que realiza por la provincia, contó que “estamos acompañando y buscando generar el cambio que Ente Ríos necesita. Desde el partido, la consigna es tratar de tener la mayor cantidad de gobernadores y, si es posible, el presidente también”.Al ser consultado sobre la interna del Radicalismo y el PRO, el gobernador de Jujuy, señaló que “tuvimos un papel bastante secundario en la gestión anterior y no le hecho culpas a nadie. Hoy en día, tenemos un radicalismo con más musculatura y pretendemos una relación simétrica dentro de Juntos por el Cambio. Queremos resolver un tema crucial: el plan de gobierno. Además de crear un gobierno de coalición, que es fundamental y que no se logró entre el 2015 y 2019”.“No aceptamos dueños, ni nos creemos dueños. Queremos una relación equilibrada, donde el radicalismo tenga la capacidad de incidir en las políticas públicas que se lleven adelante”, señaló. Seguidamente agregó: “este es el radicalismo que está de pie, en el marco de Junto por el Cambio, respetando a nuestros socios y aliados, pero también respetando al pueblo argentino y es por eso que debemos hacer las cosas bien”.“Hay que mirar los errores que se han cometido, analizar y proyectar al futuro”, analizó.Sobre una posible interna en el partido, Morales, mencionó: “Los problemas que tiene Junto por el Cambio, tiene que ver con los problemas que tienen en el PRO. Todo lo que podamos hacer, lo vamos hacer. Hay que ordenarnos y la tener una relación armónica. Debemos enfocarnos en las necesidades de la gente y en el plan de gobierno. Soy optimista, pero tenemos una excelente relación con Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Larreta, y todos los integrantes”.De acuerdo a lo planificado, este sábado estará en Concordia, desarrollando una agenda similar a la de Paraná. A las 10:30 Hs. brindará una conferencia de prensa en el Restaurante “El Ciervo”, tras lo cual visitará la sede del Comité Departamental de UCR de Concordia, ubicado en Pellegrini 535. La visita finalizará sobre el mediodía con una caminata por el centro de Concordia, donde tomará contacto con vecinos y comerciantes.