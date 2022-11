"A veces parece que los ordenanzas no son empleados públicos", cuestionó UPCN

En el marco de la paritaria sectorial de Educación, UPCN informó que sigue trabajando con el CGE en la modificación de la Resolución 2231, el reglamento que rige las funciones de los auxiliares de los auxiliares de Educación. El gremio que nuclea a los estatales entrerrianos reiteró la necesidad de que el proceso de cambios en la normativa debe finalizar antes de fin de año para aplicarla a partir de 2023."La resolución 2231 está desactualizada y es discriminatoria, sin embargo, no deja de ser valiosa porque antes de esa normativa no había nada", dijo la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, y agregó: "En el texto abundan los prejuicios: es reiterativa en cuanto a la puntualidad y cumplimiento de horarios, con tal insistencia que da a entender que los compañeros no los respetan".En cuanto a los administrativos, expresó que "deben establecer relaciones armónicas con el resto del personal como si fueran el eje de los conflictos”. “A veces parece que quienes pertenecen a este sector no son empleados públicos, eso debe cambiar", cuestionó la sindicalista.Por su parte, la norma actual contiene artículos que no son aplicados, por ejemplo, el referido a los concursos se remite a lo que dice la Ley de Empleo Público, lo cual nunca se reglamentó.En cuanto a la propuesta de la nueva normativa, UPCN comunicó que “se quiere dejar en claro que los auxiliares de educación no deben cumplir con tareas que no les corresponden y actualmente realizan como parte de su trabajo”. En cuanto al ingreso, el gremio pretende incluir una cláusula que establezca “que los cargos vacantes sean para el suplente transitorio más antiguo, porque actualmente no existe ningún criterio para el ingreso de personal”.También debe analizarse el artículo referido a la cantidad de cargos en las escuelas. “Hoy la resolución establece que deben ocuparse según necesidad de servicio y en muchos establecimientos la planta mínima está por debajo de lo que dice la 2231”, se informó desde el sindicato.En la misma línea, UPCN hizo otros aportes, los que a continuación se detallan: “Que se prevean funciones jerárquicas para que exista una carrera y oportunidades de progreso; que la capacitación sea efectiva como parte de un programa anual y accesible, con participación de los sindicatos representativos; formar cuadrillas regionales para atender las necesidades edilicias de las escuelas; que se creen comisiones paritarias de violencia laboral y de condiciones laborales; que los choferes que hoy están en servicios generales pasen al agrupamiento técnico; que las y los ordenanzas no sean los encargados de abrir y cerrar los establecimientos; y que los auxiliares no deban asistir al personal docente en la atención del alumnado”.En cuanto al personal de escuelas agrotécnicas, el sindicato manifestó “que los trabajadores hoy están obligados a transmitir conocimiento práctico a los estudiantes cuando no les pagan para ello, y que se debería reorganizar el servicio de guardias”."El ordenanza es el comodín de los establecimientos educativos pero no se los tiene en cuenta ni siquiera para que participen de los días institucionales como el resto del personal", expresó Domínguez."Tenemos que terminar con el abuso de poder que lamentablemente se dio por falta de decisión política durante muchos años. Hay más de 3000 trabajadores que están esperando esta reivindicación", concluyó la dirigente.