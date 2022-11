Olmos: “No hay una reducción del gasto social sino un cambio de sentido”

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos aseguró hoy que "no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido", al referirse al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino."Es parte de un proceso que busca transformar el sistema de asistencia social para que los trabajadores adquieran cada vez más derechos", señaló Olmos en declaraciones a Radio Provincia.Para Olmos, con la aplicación de esta iniciativa "se pone un límite a la incorporación de nuevos beneficiarios, pero no con el objetivo de reducir gastos".Olmos destacó que, con la nueva normativa, "se crea un Consejo de la Economía Popular para que el proceso de trabajo sea continuo, con representación de las organizaciones sociales, junto al Ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo".En este sentido, explicó que, con esta nueva modalidad, "se generan instrumentos concretos, como por ejemplo, una directiva para la reformulación del sistema de contrataciones"Con respecto a una posible reducción de la jornada laboral a seis horas, la funcionaria opinó que "el mundo debería orientarse en ese sentido" y Argentina tiene "un mecanismo para avanzar en ese sentido que son los convenios colectivos por sector"."Hoy no podemos hacer una norma de carácter general, pero se puede avanzar en aquellas actividades donde las condiciones de productividad lo permiten", apuntó.También, Olmos se refirió a la posibilidad de entregar un bono para fin de año sobre lo cual afirmó que se está "estudiando" porque hay mucha "heterogeneidad y sectores desprotegidos"."Las paritarias están dando respuesta a la pérdida de capacidad adquisitiva del salario producto de la inflación, pero el problema son los sectores de autoempleo y los informales, a los cuales un bono no los comprende. Estamos permanentemente analizando la evolución de los ingresos para adoptar medidas", subrayó Olmos.