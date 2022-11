Tratarán proyecto de Presupuesto en el recinto del Senado dentro de dos semanas

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores emitió dictamen de mayoría al proyecto de Presupuesto 2023, que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que prevé destinar el 70% de los recursos a rubros sociales.



La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque oficialista del Frente de Todos y del senador por el frente Juntos Somos Río Negro, Alberto Wereltilneck, y será llevada al recinto dentro de dos semanas, señalaron fuentes parlamentarias.



Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la comisión, por su parte, resolvieron no prestar su apoyo a la iniciativa.



La discusión en la Cámara alta se redujo a sólo dos jornadas: el miércoles se hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Economía para brindar precisiones sobre la iniciativa, y el jueves fue una puesta en común para firmar el dictamen.



El proyecto de Presupuesto 2023 fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, tras una extensa sesión en la que el oficialismo logró el apoyo de la oposición para poder sancionarlo.



Por lo que resta su tratamiento en Senadores para que se convierta en ley.



Al término de la segunda jornada de deliberaciones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el peronista riojano Ricardo Guerra, el proyecto obtuvo el apoyo de nueve de los 17 senadores que la componen.



El dictamen de mayoría fue firmado por la bonaerense Juliana Di Tullio, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la neuquina Silvia Sapag, la santacruceña Ana Ianni, el chubutense Carlos Linares, el tucumano Pablo Yedlin y el rionegrino Martín Doñate, además de Guerra, el titular de la comisión.



Weretilneck, que pertenece al frente Juntos Somos Río Negro, suele ser un aliado del Frente de Todos.



Decidieron no estampar sus firmas los siete integrantes de Juntos por el Cambio y el oficialista entrerriano Edgardo Kueider, quien durante la reunión de la Comisión manifestó su desacuerdo con una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que dejaba fuera de los subsidios al gas y a la electricidad a las provincias del centro del país.



La discusión por los subsidios ya se había colado en el debate de comisión, cuando Di Tullio y la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, se cruzaron sobre las tarifas del transporte y de la energía eléctrica.



“Es mentira que el subsidio del transporte sea todo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo Tagliaferri cuando Di Tullio señaló que la Capital Federal era la gran beneficiada.



Di Tullio dijo que “el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un invento que sirve para esconder la deuda con Edenor y Edesur que tiene la Ciudad”.



Al finalizar el debate, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, interpeló al radical Víctor Zimmermann para saber si la oposición iba a votar el proyecto.



“No estoy en condiciones de dar una opinión por los 33 senadores. Pero puedo asegurarle que estamos comprometidos y vamos a estar el día que convoquen a sesión”, respondió el senador chaqueño.



La senadora mendocina recordó que “venimos de un año sin Presupuesto”, cuando la oposición votó en contra del proyecto en la Cámara de Diputados a fines del año pasado, cuando el oficialismo no pudo juntar los votos suficientes para su aprobación.



Fernández Sagasti recordó que “es la segunda vez" que ocurre algo así "con un gobierno peronista”, alegando que lo mismo había ocurrido en 2010 con el Presupuesto 2011.



En aquella ocasión el debate se frustró en Diputados cuando el oficialismo se negó a introducir cambios al proyecto enviado por el gobierno y decidió no dar quórum para su tratamiento el día de la sesión, por lo que el Poder Ejecutivo resolvió retirar el expediente y reconducir la cuenta de gastos e ingresos con el Presupuesto del 2010.



La Ley de Presupuesto 2023, de acuerdo con lo que adelantaron a la prensa acreditada los oficialistas Guerra y Yedlin, podría ser llevada al recinto de sesiones en el miércoles 16 de noviembre o el jueves 17 de noviembre, junto con el proyecto de ley que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo que vencen a fines de 2022 y representan el 32% de la recaudación impositiva.