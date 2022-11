La Barba: “somos radicales pero respetuosos del frente Juntos por Entre Ríos”

“En primer lugar, me preocupa que en el oficialismo nacional y en la mayoría de las provincias, estén pensando más en las elecciones de 2023, en vez de gobernar. Están más inmersos en intentar hacer trampas en el plano electoral, para cambiar acorde a su conveniencia, las leyes al respecto. Mientras la canasta familiar no es cubierta para la mitad de la población, mientras observamos la emigración de nuestros jóvenes, mientras crecen los índices de pobreza, indigencia, inseguridad, los gobernantes están debatiendo de manera prioritaria si es mejor la Ley de Lemas, si es posible la supresión de las PASO, y luego se asombran porque se agranda la brecha entre muchos políticos y el pueblo”, consideró el presidente del Congreso de la UCR de Entre Ríos, Ricardo La Barba, en un comunicado enviado a este medio.En ese sentido, informó que ha “pedido al Presidente de nuestra Convención Nacional, Gastón Manes, una reunión con mis pares de otras provincias para analizar, con una mirada amplia las posiciones políticas que hacen a las estrategias necesarias, que las autoridades partidarias de la UCR y de Juntos Por el Cambio, debemos trasmitir en un plano de igualdad, a todo ciudadano que quiera ejercer el derecho constitucional de ser elegido”, resaltó.Al respecto, sostuvo que “falta mucho tiempo por delante para las elecciones nacionales, no obstante, observamos potenciales precandidatos a Presidente, recorriendo el país, en la era de la comunicación, muchos de ellos, en funciones de gobierno y me parece ante la situación planteada, que deberían ser más moderados”, afirmó.Por otra parte, se refirió a los aspirantes en la presidencia. Ya pasaron por Paraná cinco postulantes. Cuatro del PRO y uno peronista. Todos jugando dentro de Juntos por el Cambio y en campaña para 2023. Ahora, llega un candidato a presidente de la nación radical y presidente de la Comité Nacional de la UCR, y hubo una reacción.“Este viernes viene a Entre Ríos el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales en modo precandidato al sillón de Rivadavia. Desde febrero que no veo a Gerardo, a quien creo habría que informarle, primero que los radicales aquí somos primero radicales pero respetuosos del frente Juntos por Entre Ríos. En esa inteligencia, los candidatos de los diferentes partidos e independientes se mezclan en los proyectos, inclusive, que son más de uno los afiliados radicales en pelear por la gobernación, y que por si, no le han contado”, reclamó La Barba.“Cabe agregar que hace un año una lista encabezada por Rogelio Frigerio, entre otros, ganó las PASO por el 70 % de los votos, y una elección general al kirchnerismo, holgadamente en todos los departamentos salvo Feliciano, y que aparte de ello, la mayoría de los legisladores nacionales y provinciales, la mayoría de los intendentes, de los dirigentes y de las autoridades partidarias del radicalismo, ven en el proyecto de trabajo político provincial que se viene gestando y en la figura del ex ministro del Interior, la culminación de dos décadas de gobierno ininterrumpido y monocolor que ha ubicado la provincia en la hermana pobre de la Región Centro. Pensamos una Entre Ríos con desarrollo, salud, educación, infraestructura, trabajo, e igualdad de oportunidades”, concluyó La Barba.