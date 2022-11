Ley de Humedales: convocaron a reunión para emitir dictamen el próximo jueves

La reunión fue residida por el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (Frente de Todos, FdT) y su par de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), ya que el titular de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, no asistió al cuestionar la convocatoria.Al concluir el plenario, que se extendió por más de cuatro horas, Grosso volvió a insistir con que el proyecto busca establecer presupuestos mínimos para proteger los humedales, que "no afectan las inversiones" y anunció que "se convoca a un nuevo plenario para el jueves a las 13 para emitir dictamen".El encuentro se efectuó sin la presencia de la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio ya que sólo concurrieron a la reunión los radicales Dayana Tavela, Soledad Carrizo y Dolores Martínez.A lo largo del plenario expusieron la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, los intendentes de Villa Constitución (Santa Fe) Jorge Berti; de Brikmann, Gustavo Tevez (Córdoba); de Marull; Jorge Gabriel Faletto; de La Para, Carlos Guzmán (Córdoba) y el presidente comunal de Fighiera (Santa Fe), Rodolfo Stangoni.También, participaron en representación de Santa Fe Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez; Gabriel Olivé, secretario de Obras Públicas de la municipalidad de Arroyo Seco; Juliana Conti, subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario y Martín Gherardi, intendente de Pueblo Esther.En cambio no lo hicieron los representantes de los gobiernos de Catamarca y de La Rioja, quienes fueron citados para exponer sobre este proyecto.La primera en hablar fue la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, quien se quejó de la ausencia de JxC al afirmar que "lo que hoy debería ser un plenario de comisiones para discutir y avanzar con una política de Estado para nuestro país de presupuestos mínimos y una Ley de Humedales tan necesaria, va a ser solo otra instancia de conversación".La funcionaria bonaerense volvió a reclamar que se sancione la Ley de Humedales y dijo que "están claramente establecidas" las competencias "recurrentes" entre Nación y las provincias.Luego indicó que le genera "bastante decepción no poder hoy avanzar en la discusión y el dictamen de este proyecto, y que se esté constituyendo otro año más en el que no se consiga la necesaria ley de humedales para todo el país"."Planteamos la necesidad de tener esta herramienta para poder defender los bienes comunes naturales porque están en peligro", especificó e instó a que "exista el Estado regulando esa explotación, al menos con presupuestos mínimos desde Nación y que luego las provincias lo ejerzan de la manera que crean que a sus poblaciones les va a beneficiar, en conjunto con las comunidades".

A su vez, Berti dijo que "necesitamos una ley consensuada para que sea aplicada", ya que "no queremos seguir apagando incendios, destinando recursos para eso. Queremos que no se encienda más el fuego".Sobre eso, hizo hincapié en que "además de un Estado presente, debe haber leyes", y para concluir señaló que "no es una cuestión partidaria, sino de gestión pública de salud y ambiente para nosotros y los que vengan atrás nuestro".En tanto, Tevez dijo que "no hay una contraposición entre la producción y la protección de los humedales, todo lo contrario, estaríamos solucionando muchas otras temáticas".Guzmán señaló que "lo primero que tenemos que tener presente, cuando se habla de estas leyes que tienen que ver con el proteccionismo del ambiente, es que hay que despartidizar. El ambiente no tiene un color político, es de todos".Tras las exposiciones de los funcionarios comenzó el debate entre los diputados, y en ese marco la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, criticó con dureza al presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, por haber cuestionado esta convocatoria y lo calificó de "patrón de estancia".Camaño señaló que se "debería verificar si está en condiciones de seguir presidiendo la comisión, porque se ha comportado como un patrón de estancia, olvidándose de que es elegido por el resto de los miembros de la comisión. Ejerce la presidencia para ordenarla, no para hacer lo que se le cante".Las declaraciones se sucedieron luego que la diputada radical Soledad Carrizo explicó los motivos por los cuales JXC no concurrió al encuentro y recordó que pasaron "42 días desde la última reunión que se pasó a un cuarto intermedio".La legisladora aclaró que desde JXC "hay una voluntad de ordenar esta discusión para que tenga un curso cumplimentando el reglamento".El presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, hizo una reseña del pedido de la suspensión del plenario del 29 de septiembre ante una solicitud de convocar a los gobernadores y que "no le gustó nada a Grosso""Si tomamos esa decisión, vulnerando las facultades que tienen las presidencias de las comisiones, como dijo la diputada Camaño, después no le podemos negar a la presidencia cabecera que retome el cuarto intermedio. Por lo tanto, para mí esta reunión es absolutamente válida".La decisión de avanzar en el debate fue acordada en la sesión del 15 de septiembre, cuando se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero perdió estado parlamentario.La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados.