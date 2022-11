Referentes del turismo mantuvieron un encuentro en el Concejo Deliberante

Foto 1/2 Foto 2/2

La viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Zoff, y concejales recibieron en el Salón "Mariano Moreno" de la legislatura local a representantes del Ente Mixto de Turismo de la Municipalidad de Paraná (EMPATUR), que estuvo encabezado por su presidente, Agustín Clavenzani.



"Fue una reunión positiva que marca un tiempo nuevo en la actividad hotelera gastronómica", resaltó Hugo Permayú, director del mencionado ente y secretario adjunto del Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos de Entre Ríos.



Seguidamente, dijo: "El recibimiento que tuvimos del Concejo Deliberante fue magnífico, lo que nos motiva para seguir trabajando y bregando no solo para mejorar nuestro sector, sino también para el crecimiento de la ciudad".



Permayú informó que en la oportunidad "se fijó lo que serán en un futuro cercano los esfuerzos compartidos de los empresarios, trabajadores, concejales y funcionarios municipales para revalorizar el sector y el crecimiento del turismo en Paraná".



"El Estado municipal nos ha permitido que el EMPATUR siga creciendo, en función de los aportes hechos en tiempo y en forma, sumado a la transparencia que se le ha dado al ente", reconoció, y añadió: "Estamos más que reconfortados y agradeciendo permanentemente por el compromiso que tiene la Municipalidad con el sector hotelero y gastronómico".



El concejal Sergio Granetto manifestó que se interactuó con los principales actores del turismo de Paraná sobre distintas temáticas que están en agenda del Concejo Deliberante sobre este sector, "que está directamente relacionado con el empleo y la economía local".



"También receptamos las inquietudes de cada referente del ente, que viene teniendo un desarrollo muy importante y fortaleciendo su institucionalidad gestión a gestión, lo que demuestra cómo se puede constituir un ámbito plural donde estén representados los referentes empresarios del sector, pero también el sindicato, la universidad y referentes del Estado municipal", señaló.



Por su parte, el edil Maximiliano Rodríguez Paulin, representante por el Concejo Deliberante en el EMPATUR, junto a la concejala Susana Farías, dijo que "fue un encuentro positivo donde no solo se manifestaron las y los concejales de todas las fuerzas políticas sino también los representantes de las entidades que son las fuerzas vivas del sector turístico, como lo son la hotelería, la gastronomía, sindicato, el Bureau de Congresos y Convenciones y la Corporación para el Desarrollo, entre otros".



"Es importante que los representantes de estas entidades puedan reunirse periódicamente con concejales, no solo con los dos que integramos el EMPATUR, para que de ambas partes podamos aportar propuestas para mejorar este sector de la ciudad", finalizó.



Presencias



Del encuentro también participó el secretario general de la Municipalidad de Paraná, Nicolás Parera Denis, y los concejales Sergio Elizar, David Cáceres, Walter Rolandelli, Desiree Bauza, Anabel Beccaría y Emiliano Murador.