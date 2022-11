Enersa y provincia garantizan la energía en comunidades rurales e isleñas

Sobre el Programa

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, acompañada por la subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosa Silva, firmó el convenio marco con el presidente de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa), Ramiro Caminos, y el gerente del Área de Relaciones Institucionales, Pablo Bertochi.En este contexto, Paira manifestó: “Celebramos el segundo año del Programa Habitar con Dignidad que llevamos adelante en forma conjunta con Enersa, y tiene como objetivo acompañar a las familias isleñas, rurales y originarias que no tienen accesibilidad a servicios eléctricos. Desde el gobierno provincial, tal como nos lo marca nuestro gobernador Gustavo Bordet, tenemos el compromiso de trabajo para que cada política que diseñamos acerque derechos a más entrerrianos, y en esta oportunidad significa el acceso a electrodomésticos de energía solar que buscan mejorar la calidad de vida".Al respecto, Ramiro Caminos, expresó: “Es una política de responsabilidad social impulsada por el gobernador Bordet que nos permite, a través de estas acciones, llegar a aquellas familias de la provincia que no reciben energía eléctrica convencional”.Caminos destacó, además, que “estos freezers solares no sólo les posibilita mejorar su calidad de vida, sino que también los beneficia en sus emprendimientos. Es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y sectores territoriales y comunitarios del gobierno de Entre Ríos a favor de la integración social y la igualdad de oportunidades”.Por su parte, Rosa Silva, sostuvo: “Es una enorme alegría dar continuidad a este Programa, porque implica acercar el acceso a un derecho esencial a familias de nuestra Entre Ríos profunda, contemplando las especificidades del territorio. Además, da cuenta de nuestro compromiso con las energías renovables marcando una política de preservación del ambiente. Estos equipamientos se destinan a grupos familiares que tienen niños y niñas en situación de cuidado, familias de pescadores, pequeños productores y productoras, y comunidades originarias que son poblaciones que hacen a la diversidad de nuestro territorio, y que muchas veces viven o desarrollan sus emprendimientos en zonas alejadas y no cuentan con herramientas para poder preservar sus alimentos”.El Programa Habitar con Dignidad es parte de las políticas públicas orientadas hacia el fomento de la integración social y el desarrollo humano, la atención y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad social, el desarrollo de igualdad de oportunidades, la protección de la familia y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.En detalle, este Programa se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Comunitarias, en articulación con Enersa, la Dirección de Juntas de Gobierno y la Subsecretaría de Comunas del Ministerio de Gobierno y Justicia; y busca garantizar el acceso a servicios básicos de energías renovables a aquella población que permanece en zona rural, de islas y costas de la provincia, que por su localización territorial están imposibilitadas de contar con conexión convencional al suministro de energía. Además, es una oportunidad para que las personas beneficiarias puedan sostener su permanencia y arraigo en estas comunidades.