Paritaria de estatales: para ATE es “muy favorable” la oferta de la Provincia

Los secretarios generales de ATE Entre Ríos se reunieron en plenario este jueves para debatir, entre otros puntos, una respuesta a la oferta salarial que presentó en paritarias el Ejecutivo entrerriano y cómo consolidan el sindicato de estatales a nivel nacional; durante el encuentro también participaron referentes bonaerenses.el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.“Estamos en un momento muy complejo de nuestro país, donde por más que haya aumentos salariales, algunos mejores y otros no tanto, el permanente aumento de precios hace que no podamos recuperar el poder adquisitivo del salario. Entonces, el debate va más allá de la discusión salarial: necesitamos paritarias abiertas, discusiones permanentes por la inestabilidad económica y que el gobierno nacional haga un efectivo control de precios para que los aumentos de salarios no se trasladen automáticamente a los precios de los alimentos, que es el principal objetivo de los formadores de precios”, analizó ael secretario general de ATE Buenos Aires, Oscar de Isasi.Y continuó: “Los que pretenden adueñarse de la Argentina solo piensan en concentrar más riqueza, por eso, es muy importante debatir en plenarios qué forma debe tomar ATE para contribuir a mejorar las condiciones de vida del pueblo y las condiciones laborales de los estatales y sus familias”.“Con la militancia de Entre Ríos discutiremos cómo fortalecemos ATE, cómo crecemos en afiliación, delegados y seccionales en todo el país y cómo contribuimos a una CTA Autónoma poderosa”, remarcó el dirigente bonaerense.que, “mayoritariamente, ven que la propuesta es muy positiva, que avanzamos y en este camino tenemos que seguir trabajando”.“Si podemos lograr más, bienvenido sea porque lo que necesitamos no nos alcanza nunca; el momento es muy difícil y todo lo que logramos se licúa”, fundamentó el sindicalista al confirmar que, “mayoritariamente, se ve como muy favorable a la propuesta salarial del gobierno provincial”.