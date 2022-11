Bordet y Bahl gestionan obras en Nación para ejecutar en Paraná

Tras el encuentro, Bahl precisó que "fue una reunión de trabajo en la que se plantearon diversas obras para Paraná. Tenemos los proyectos ejecutivos que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo con ingenieros y equipo de profesionales, hablamos con el gobernador hace unas semanas y él gestionó de manera inmediata la reunión. Se vienen haciendo muchas obras en la ciudad de Paraná con financiamiento provincial, municipal y también nacional, pero para ello hay que gestionar en Buenos Aires", precisó.Bahl destacó que “es muy importante que el gobernador nos acompañe en esta gestión porque le da la priorización y la importancia que se necesita para plantear obras que tienen una inversión muy grande y están fuera del alcance del presupuesto municipal".Particularmente, detalló que "se plantearon tres obras que interesa llevar adelante y nos habilitaron a la presentación de los proyectos ejecutivos a través del sistema de trámite a distancia. Es decir, subir a la nube el proyecto y eso se hará este miércoles concretamente”.Explicó que una de las obras es el tránsito pesado sobre calle Juan B. Justo para vincular avenida Ramírez con avenida Zanni. “Es una obra importante porque ahí hay muchísimo tránsito de camiones que llevan áridos desde la zona oeste de Paraná hacia distintos lugares de ciudad. Es un lugar que está muy habitado y esto genera el levantamiento de brosa, además de otros inconvenientes. Es una obra necesaria", insistió.Dicho esto, el intendente de Paraná comentó que la otra obra planteada es la de calle Balbín, entre Zanni y Caputo; y Caputo entre el Aeropuerto y Newbery, y también desde Newbery a la ruta 12. "Es una obra que también tenemos el proyecto ejecutivo y nos habilitaron presentarlo. Esto no quiere decir que vamos a estar licitándolo dentro de 15 o 30 días, sino que hay que gestionar; pero tenemos el proyecto a nivel de pliego licitatorio, necesitamos la validación y que calce presupuestariamente”.Por último, mencionó que “la tercer obra que es un anhelo de nuestra gestión y también del gobernador es la puesta en valor de Puerto Sánchez”. Detalló que la obra comprende “la protección de barrancas, la sistematización cloacal, de agua, pavimentación, los gaviones para la protección de la costa, distintos lugares de amarre, darle mayor envergadura al lugar turístico”.Además, está previsto vincular Puerto Sánchez con el sector de Puerto Nuevo. “Ese proyecto también está terminado, es sumamente caro, pero le daría a la ciudad de Paraná en lo que es la parte de la costanera vieja y de los espigones, tener otro tipo de ingreso hacia el río Paraná, tipo anfiteatro, que nos permitiría disfrutar con el agua baja y alta, de una gran vista y conectividad con el río”.“Son obras grandes, como intendente tenemos que gestionar permanentemente con una visión estratégica para desarrollar la capital de todos los entrerrianos", subrayó Bahl y afirmó que “hemos buscado siempre el camino más eficiente para poder llegar con proyectos ejecutivos porque si uno viene acá a gestionar, le dicen que sí y luego no cumplen con los proyectos y los papeles, las cosas no se hacen". Para ello se requiere “planificación, gestión, un apoyo total del gobernador y del gobierno nacional y de todos los funcionarios", concluyó.