Dólar futuro: piden que revoquen sobreseimientos de Cristina Kirchner y Kicillof

El procurador interino, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema revocar la decisión de la Cámara Federal de Casación que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la causa por el dólar futuro.



El procurador, ante un pedido de la Corte, evaluó los elementos que tuvieron en cuenta los camaristas al momento de sobreseer a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner involucrados en esa causa y estimó que el expediente debería definirse en un juicio oral.



“Entiendo que las audiencias de debate constituyen -y tanto más en casos como el presente- el ámbito propicio para, con la mayor celeridad posible -y sin afectación de la garantía del plazo razonable- escuchar e interrogar personalmente a los testigos y a los peritos, analizar exhaustivamente las diversas pruebas en conjunto”, señaló Casal en el dictamen firmado ayer.



La causa "dólar futuro" se inició en 2016 cuando el fallecido juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y a otros funcionarios, por considerar que la operatoria de contratos de dólar futuro durante el final del gobierno de Fernández de Kirchner perjudicó las arcas del Estado en más de 77 mil millones de pesos.



El 13 de abril pasado, los jueces de la sala I del máximo tribunal penal sobreseyeron a todos los acusados del caso porque entendieron que la conducta reprochada a los imputados no es judicializable, por lo que debían ser sobreseídos por "inexistencia de delito".



La medida benefició a la ex presidenta y al gobernador pero también a Alejandro Vanoli, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán.



El fiscal Raúl Pleé apeló el sobreseimiento, que fue rechazado en Casación, y fue entonces cuando recurrió a la Corte Suprema, que ahora deberá fallar sin plazos y con la facultad de tomar, o no, la opinión de Casal.



El procurador interino, que accedió al cargo por la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó durante la etapa macrista, citó un fallo de la misma Corte en el que se sostiene que “la etapa del debate (juicio oral) materializa claramente principios de puro cuño acusatorio dada la exigencia de oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio, los cuales no sólo responden a un reclamo meramente legal sino que configuran verdaderos recaudos de orden constitucional”.