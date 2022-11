Liberan a miembros de Revolución Federal: abogado de Cristina cuestiona el fallo

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, criticó el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los miembros de Revolución Federal y lo consideró una medida "fascista" que busca "empoderar a los violentos"."Esto empodera a los violentos y es un fallo fascista. Autoriza, da piedra libre a todos estos bárbaros que dan vueltas y amenazan a la sociedad. Volverán los palos encendidos, volverán las bolsas mortuorias, y aparecerá otro (Fernando) Sabag Montiel", quien atentó contra la Vicepresidenta, sostuvo Ubeira en diálogo con El Destape Radio.La Cámara Federal porteña concedió este martes la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia.Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones dijeron que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados."Cuando alguien aparezca muerto le iremos a preguntar a (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens por qué los liberaron", indicó Ubeira sobre los jueces que componen la Sala I y señaló: "Todavía no salió el procesamiento y los liberan"."No me sorprende nada de la Cámara I, ahora los jueces se harán responsables de toda la violencia que pudiera llegar a ocurrir y de las amenazas que pudiera sufrir Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, su entorno y todo lo que tiene que ver con el espacio del oficialismo que responde a ella, candidatos, aliados políticos", subrayó el letrado.Además, apuntó contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que sigue la investigación del atentado contra la Vicepresidenta, por su decisión de no intervenir los celulares de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz."Lo lógico era abrir los celulares de las asesoras de (el diputado nacional Gerardo) Milman, preservar las cuestiones personales y ver lo que sirve para la investigación", aseguró.En ese sentido, afirmó que a los jueces "no les importa nada de lo que nosotros hemos aportado" dentro de la investigación "porque todo eso termina llegando a los lugares que ellos quieren proteger"."Responden a una lógica que no tiene que ver con el sistema judicial normal, sino a darle cobertura o impunidad a tipos que han atentado contra el sistema democrático", dijo.Y apuntó: "Tratan el atentado contra Cristina Kirchner como si fuera el robo a un supermercado".Finalmente, Ubeira indicó que, tanto él como la Vicepresidenta, no tienen "ninguna confianza en que Comodoro Py resuelva el atentado contra Cristina" y aseguró que la Justicia "se va a quedar con Sabag Montiel y (su novia, Brenda) Uriarte y después no van a investigar el financiamiento".