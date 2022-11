Acosta habló de “la falta de servicios públicos básicos” en zonas de Paraná

“Olvido. Así puedo describir la situación que Eduardo, un vecino de Av. Ejército y Pedro Balcar que me contactó por redes sociales, está viviendo hoy en día”, contó la diputada provincial Ayelén Acosta tras dialogaron con un paranaense que le contó sobre su situación.“Por eso, tras su pedido de que lo visitemos, nos acercamos a esta zona de Paraná donde lamentablemente, la falta de servicios públicos básicos, como asfalto e iluminación, son los mejores ejemplos del olvido que hoy atraviesan”, relató la legisladora.“Estas son las cosas que desde la política no podemos permitir. Estamos acá para servirle a la gente. Lo digo y lo repito, me avergüenza que, en el siglo 21, un país tan rico como el nuestro, tenga un índice tan alto de su población, viviendo sin cloacas y agua potable”, remarcó Acosta.“Estas son las historias que me movilizan, que me cargan de energía para trabajar por mi Argentina”, sostuvo la diputada.