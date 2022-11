Se retomó la paritaria sectorial de comedores

Este martes se llevó a cabo una nueva reunión de la paritaria sectorial de Comedores Escolares entre UPCN y el Ministerio de Desarrollo Social. En esta instancia de negociación se está trabajando sobre la conformación de un sistema objetivo de ingreso en el ámbito de la Dirección de Comedores Escolares. "Salimos disconformes de una reunión que fue pobre y con pocos avances", expresó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.



El ministerio presentó una propuesta que no contempla las observaciones que el Sindicato hizo en la última reunión, que se realizó hace meses.



"Entendemos que la comisión de suplentes de comedores escolares tiene que tener un funcionamiento similar a la de Salud. Además, rechazamos que la comisión evaluadora de suplentes sea solo consultiva, como pretenden los funcionarios, tiene que ser vinculante", dijo la dirigente.



Por otro lado, el Gremio pidió que se establezcan las funciones de la comisión como así también; la incorporación de penalidades si Comedores no cumple con el reglamento. También solicitó que la nueva normativa sea clara y precisa a fin evitar que las interpretaciones desvirtúen el objetivo de su creación.



"Sospechamos que todo esto son dilaciones para no dar el verdadero debate que es ordenar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de Comedores Escolares a la administración pública. Todo el tiempo nos encontramos con sorpresas de personal que es incorporado sin reunir los requisitos; esto sucede porque el gobierno lo hace de manera discrecional, sin tener en cuenta cuáles son las condiciones para desempeñarse en un sector crítico que requiere determinado perfil. Esto se tiene que terminar", expresó Domínguez.



"En este momento las autoridades de Desarrollo Social tienen la posibilidad de elegir si van a seguir haciéndole el juego a los políticos o crear un régimen con igualdad de oportunidades y transparente como lo planteamos los sindicatos, que somos los que conocemos la realidad de los trabajadores", subrayó.



"Si hay que luchar para que el ingreso sea de acuerdo a la Ley de empleo público lo vamos a hacer", concluyó la dirigente.