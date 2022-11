“La próxima te rompo la cara”: la frase de Bullrich a un funcionario de Larreta

Los integrantes del PRO ya no esconden la tensión que se vive internamente en medio de la discusión política por las candidaturas del año que viene. Muestra de ello es lo que sucedió el lunes 24 de octubre en La Rural, cuando la presidenta del partido y precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, encaró a un hombre de confianza del otro postulante que tiene el espacio, Horacio Rodríguez Larreta, y lo cuestionó con dureza.Bullrich miró al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y sin disimulo espetó: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”. Miraban atónitos otros dirigentes importantes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, que había llegado hasta allí para la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, “Para qué”.

Qué dijo Miguel

La versión de Bullrich

La entrevista que provocó la reacción de Bullrich

Miguel se sorprendió por la frase de Bullrich y sus allegados aseguraron ante la consulta de Infobae que no entendieron el motivo de la amenaza. “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, dijo Miguel en radio Mitre.“Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”, agregó.La líder del PRO tiene otra versión. Patricia Bullrich, aseguró que no tiene previsto disculparse con el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, a quien amenazó durante un acto que compartieron en La Rural.“¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”, contestó Bullrich al ser entrevistada en radio Mitre.Al ser consultada sobre si fue una actitud violenta, Bullrich aclaró: “mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a una persona que ha sido claramente antikirchnerista le digan que es funcional al kirchnerismo; esa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”, contestó Bullrich.Para entender la polémica, hay que retrotraerse al lunes 24 de octubre. Ése día, Bullrich encaró a Miguel, hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, y lo atacó con dureza: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.La líder del PRO aguardó casi dos meses para responderle en persona al jefe de Gabinete porteño, que la había cuestionado por sus declaraciones en relación al accionar de la Policía de la Ciudad en el operativo de seguridad para evitar acampes de militantes frente al departamento de la vicepresidenta.Como era evidente, existía un trasfondo que motivó la fuerte reacción de Patricia Bullrich con Felipe Miguel. Luego de que saliera a la luz el video que muestra el cruce de la líder del PRO con el jefe de Gabinete porteño, se supo que el desencadenante fue la entrevista televisiva que brindó el hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta el pasado 29 de agosto, durante la cual consideró que las críticas de la ex ministra de Seguridad de la Nación contra el accionar policial en la zona del departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta, eran “funcionales al kirchnerismo”.“Realmente estoy muy sorprendido con las declaraciones, que son claramente funcionales al kirchnerismo. Me generan mucha desilusión. Son de una enorme irresponsabilidad, porque estamos en un momento en el que la Argentina justamente necesita frente a todos estos embates, y a la situación tan particular como la que estamos atravesando en la Argentina, que la oposición esté unida. Juntos por el Cambio tiene que estar unido”, opinó Miguel esa noche, en diálogo con LN+.En la misma línea, Miguel aseguró que las consideraciones de Bullrich tenían “un interés personal”, y también dijo que “le hacen muy mal a la Argentina”. Fuente: (Infobae-Ámbito)