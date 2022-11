“San Benito crece demográficamente entre el 6 y 7 % anual”

“En San Benito hay mucha demanda. Siempre decimos que venimos un poco de atrás en lo que es servicios e infraestructura. Eso genera mucho trabajo, pero podemos decir que con el equipo de trabajo podemos decir orgullosamente que estamos cumpliendo con ese sueño que teníamos de poder ir trasformando la ciudad y que esté cada vez, un poquito mejor. Sabemos que nos falta un montón pero seguimos avanzando”, comenzó relatando Exequiel Donda.



Dijo en el programa Quién Dice Qué, que San Benito “ha crecido sin planificación” resaltando que ahora “estamos teniendo distintas instancias en la planificación; lo estamos haciendo con profesionales, incluyendo no solo lo territorial sino también que estamos trabajando con UNER, un proyecto estratégico, en el cual ya han intervenido comerciantes, instituciones”.



Donda contó que “desde un primero momento, hace siete años, nos propusimos achicar la brecha de esa falta y es lo que hemos hecho en estos años con el objetivo de no generar absolutamente nada más de déficit; creemos en la solución del problema y no generarlo más”.



“Mientras que el promedio de las ciudades crecen el 1% anual, San Benito crece entre el 6 y 7 % anual. Necesitamos que se actualice esta información “, acotó.



“Tenemos un presupuesto muy equilibrado” expresó el intendente de la vecina ciudad.



Al ser consultado dijo que trabaja “junto a Rogelio Frigerio”. Enseguida agregó que “no hay candidatura de mi parte” y además, apuntó: “Voy a continuar con este proyecto en San Benito que está llevándose adelante, y con personas que lo conocen y que tienen la misma idea que yo”.

Adelantó que “han tenido reuniones del grupo político. Hay vecinos que también trabajan con nosotros. Entendemos que la persona adecuada para la continuidad es Ariel Voeffray (Juntos por el Cambio), actual secretario de Gobierno”.



Consultado sobre qué ocurrirá con el manejo de los residuos, Donda dijo que vienen “trabajando desde hace un tiempo con Eco Urbano”.

Sobre la obra del acceso, expresó que “tuvo un desaceleramiento, me dijeron que tal vez para el mes de marzo, que es la fecha que ellos tienen que podría estar terminada la obra, según me contó el encargado de la empresa”. Elonce.com.