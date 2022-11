Ortega: "Trabajaremos para generar las condiciones que generen trabajo”

Juan Carlos Ortega, precandidato a intendente de Paraná por Juntos por el Cambio, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y comentó acerca de sus propuestas.



“Fue un desafío enorme. Formamos un grupo y estuvimos trabajando, colaborando poco a poco. Había una amistad con Sergio Varisco y otra gente. Viendo las realidades que pasan en la ciudad y la falta de ideas, decidí bajar a la cancha a jugar”, comentó.



Dijo que “a esto lo tenemos que cambiar entre todos. Lo que le falta a la dirigencia política es mirar lo que pasa en la calle, el hambre que hay, la necesidad de trabajo, la generación de trabajo, el tratamiento de los residuos, del agua, qué le dejamos a nuestros nietos y las otras generaciones. Hay que escuchar a la gente”.



“El pedido principal de la gente es el de generar fuentes de trabajo. Nosotros hablamos de cooperativismo. Cuando estuvo Pedro Galimberti en Paraná fuimos a la cooperativa del sindicato de la carne. Ellos están esperando que les habiliten para poder hacer medallones de carne y exportar achuras. Con eso generarían 120 puestos de trabajo. Así hay un montón de lugares que quieren generar puestos de trabajo”, comentó.



Indicó que “con Gustavo Curvale y Lucía Varisco hicimos un acuerdo para trabajar con Pedro Galimberti, dentro de lo que es el radicalismo, porque creemos que es la alternativa. Es una persona que conoce Entre Ríos y conoce las realidades. Nosotros le sumaremos la impronta local para que la gente lo conozca más. Es importante trabajar en conjunto. A Paraná y a Entre Ríos le falta un plan estratégico. Cuando se termina un mandato no se deben dejar a la mitad las obras”.



“Estamos armando un equipo de trabajo serio. Con el tema de la basura hay que generar conciencia, no es solamente poner un contenedor. Por otra parte, hay graves problemas con el hambre que hay en la calle. Me duele en el alma. Hay muchas cosas que se pueden hacer. También falta mejor las calles y otros puntos de la ciudad”, resaltó.



“Yo continuaría todas las obras que están bien y se están haciendo, pero hay otras que no están en marcha. Hay temas por resolver como el del agua o el transporte. Nosotros queremos trabajar para generar las condiciones que generen trabajo”, dijo. Elonce.com