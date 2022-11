Casalli: “El vecinalismo termina en la frontera de cada localidad”

Raúl Casalli, intendente de Libertador San Martín, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y habló de cómo lleva adelante su gestión. También hizo referencia al rol del vecinalismo.



“Es mi segundo período a cargo. Es una localidad diferente en muchos aspectos. La mayor fuente de ingreso se da a través de la universidad y el sanatorio. Son las dos fábricas sin humo que tenemos. Eso genera una actividad comercial. También tenemos un micro respecto a turismo-salud y turismo-educación, porque generalmente los familiares de los estudiantes o pacientes se quedan un par de días”, comentó.



En ese sentido, dijo que “tratamos de tener la vara alta y cada vez levantarla más. El orden y la limpieza son cuestiones muy importantes en nuestra localidad. Es fundamental para que la gente se sienta a gusto y vuelva”.



“También figuras importantes van al Centro Vida Sana y la actitud del vecino es no molestar ni fastidiar, lo toman como una persona más”, agregó.



Estima que actualmente hay alrededor de “10 mil habitantes en Libertador San Martín” pero aseguró que “hay que esperar los resultados del censo”. Remarcó que “tenemos alrededor de 3000 estudiantes extranjeros”.



Confirmó que el Sanatorio Adventista del Plata “tiene entre 800 y 1000 consultas por día”.



“Tenemos otro fenómeno en Libertador San Martín: muchos adultos mayores eligen la localidad para vivir los últimos años de vida por la tranquilidad y el sanatorio cerca”, dijo.



Por otra parte, señaló que “es una localidad de pleno empleo. En el ámbito de la construcción vienen todos los días desde Ramírez, de Strobel, de Diamante, algunos de Crespo”.



Actualmente el municipio “tiene alrededor de 200 empleados en total”.



Se refirió al vecinalismo y manifestó que “en la localidad somos vecinalistas y estamos pensando en el bien de la comunidad. A veces en comisión directiva y dentro de los ediles hay distintos pensamientos políticos”.



“La gran mayoría de los municipios vecinalistas tiene un presupuesto ordenado, no tienen deudas, pueden pagar sueldos a tiempo. Considero que, si salimos del ejido de nuestra localidad, dejamos de ser vecinalistas. Creo que armar una comisión directiva, que uno tenga decisiones de la localidad y no ataduras a otro partido provincial, es una cosa, sino uno sería como un partido más. El vecinalismo debe seguir avanzando, que cada vez más localidades tengan su propio estatuto y comisión directiva local”, agregó.



El vecinalismo “plantea estar más cerca del vecino, preguntarnos qué comunidad queremos. Hay que escuchar la opinión del vecino. Las experiencias que cada mandatario tiene en su localidad pueden ser volcadas en un partido a nivel provincial, pero en mi opinión el vecinalismo debe seguir siendo local. Un vecinalismo provincial dejaría de ser vecinalismo”.



“El vecinalismo termina en la frontera de cada una de nuestras localidades. Si tendría trascendencia provincial y nacional, se desvirtúa. La palabra vecino es en lo local”, remarcó. Elonce.com