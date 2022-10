Fernández ser reúne con Lula en San Pablo tras ser electo en Brasil

El presidente Alberto Fernández se encontraba reunido esta tarde con el mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' Da Silva, tras su triunfo en el balotaje que se celebró ayer en Brasil y con la expectativa de una etapa en la que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cumplirá un liderazgo clave para "volver a unir a la región".El encuentro se desarrollaba desde las 13:30 en el segundo piso del hotel Intercontinental de la ciudad de San Pablo.Al arribar a ese lugar, Alberto Fernández expresó querer "darle el abrazo que merece" el mandatario electo y agregó: "Lula es un hombre de bien, es un líder en la región. Estamos muy contentos".En ese marco, recordó su visita al penal de Curitiba, estado de Paraná, cuando estuvo con el hoy vencedor del balotaje en Brasil, por entonces preso.El Presidente llegó a la reunión con Lula junto al canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli."Mucha expectativa. Recién llegamos y ahora se van a reunir. Después va a haber un almuerzo", dijo unos minutos antes del inicio del encuentro la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, también presente en la delegación argentina en Brasil.Fernández es el primer presidente que se reúne con el mandatario electo de Brasil tras el balotaje en el que ganó ayer con el 50,9% de los votos frente al 49,1% cosechado por el actual jefe de Estado, Jair Bolsonario, quien competía por su reelección.Alberto Fernández, quien partió hoy a las 9 rumbo a San Pablo, había expresado más temprano, en una entrevista con Radio Perfil su "profunda alegría" por el triunfo logrado por el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje disputado en Brasil, y señaló que "es una felicidad contar con un hombre como él, con la capacidad de liderazgo que tiene en la región".El mandatario viajó a San Pablo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los diputados del Frente de Todos Eduardo Valdes y Carlos Heller, precisaron fuentes oficiales."Es un líder como no se ha visto antes", dijo Alberto Fernández sobre el líder del PT.En este marco, Alberto Fernández subrayó que la asunción de Lula como presidente de Brasil el próximo 1 de enero de 2023 ayudará a "volver a unir al continente"."Lo he tratado muchas veces, en funciones y como compañero. Tiene una enorme peculiaridad que es un liderazgo auténtico, y llega en un tiempo donde la región ha tenido muchos cambios. La llegada de Lula puede ayudar en volver a unir al continente, donde la globalización está en tela de juicio y adquiere otro significado. En la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) faltaba la presencia de Brasil", aseveró el presidente argentino.Además, destacó el valor que "representa políticamente" el triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil debido al impacto que tiene su "liderazgo en la región"."Tengo una profunda alegría por lo que representa políticamente el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y por lo que representa su liderazgo en la región; es una alegría íntima, personal", subrayó Fernández.También, recordó que no pensó en "especulaciones" en el momento en que Lula era candidato y viajó al país vecino para apoyarlo, cuando estaba preso."Fui muy convencido de verlo a Lula porque de ese modo podía llamar la atención del mundo. Por eso, esa doble sensación de verlo con alegría en libertad y de recuperar su lugar en Brasil. Hay una felicidad latinoamericana de contar con un presidente con el liderazgo que Lula tiene en la región", ponderó.Fernández contó que a Lula lo conoce desde 2002 y describió que tiene como "enorme peculiaridad" el "liderazgo de los auténticos líderes" y "nunca él eso lo hace sentir" sino que "se pone en el lugar de un militante más".El jefe de Estado recordó el trabajo realizado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para "unir al continente" pero remarcó que "faltaba Brasil porque Bolsonaro negaba la importancia de la Celac ", de la que Fernández es ahora presidente.Fernández y Lula mantendrá una reunión al mediodia en el hotel Intercontinental de San Pablo, donde el líder del PT brasileño celebró la victoria y pronunció su primer discurso tras el triunfo, informaron fuentes oficiales.Anoche, tras conocerse los resultados, el presidente Alberto Fernández felicitó telefónicamente a Lula Da Silva por su triunfo en los comicios, según informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.De acuerdo con las fuentes, fue en esa conversación donde acordaron la visita que se producía ste mediodía.El Presidente ya había hablado telefónicamente con el ahora mandatario electo de Brasil el jueves último, al cumplirse ese día el cumpleaños número 77 del obrero y dirigente sindical metalúrgico nacido en el estado de Pernambuco, en el nordeste, y establecido desde niño en las afueras de San Pablo, contaron a Télam las mismas fuentes.