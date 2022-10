Bordet y Bahl inauguraron la remodelación de Plaza Elio Leyes de Paraná

El gobernador Gustavo Bordet y el intendente Adán Bahl inauguraron la remodelación de la Plaza Jardín Profesor Elio Leyes, ubicada en la zona del Parque Urquiza de Paraná, donde se incorporaron juegos sensoriales que permiten el acceso inclusivo.“Es un proyecto que comenzamos a trabajar en conjunto para poner en funcionalización a la Plaza Elio Leyes con juegos que sean accesibles para chicos con discapacidad y el IPRODI podrá estar situado en este lugar”, comunicó Bordet aen relación a la obra que se llevó a cabo en la intersección de las calles Mitre y José María Torres.El mandatario provincial indicó que el objetivo fue “que los niños y personas que presentan alguna discapacidad puedan tener espacios integrados, que puedan aprovechar todos los vecinos y disfrutar en familia”.En ese sentido, ponderó el trabajo conjunto con la Municipalidad de Paraná. “La ciudad viene recuperando espacios públicos y sobre otros comenzaremos proyectos como este, como en Plaza Carbó y el Centro Juan L. Ortiz”, anunció Bordet.Y continuó: “Paraná viene transformándose, no solo en materia de espacios públicos o de mejores servicios, sino también en materia de obra pública; asistimos a una transformación muy positiva que pone a Paraná en un rol donde siempre debió haber estado como una gran capital de provincia, lo que se ve los fines de semana cuando proviene turismo de otras ciudades y de otros países y quedan maravillados por lo tiene la ciudad naturalmente, además de los servicios, los espacios públicos y las obras que hacen que pueda ser disfrutada por los vecinos y los turistas”.Bahl, por su parte, completó que la obra en la plaza Elio Leyes “es una muestra de lo que se puede lograr cuando hay una mirada en perspectiva y amplia”. “En discapacidad, siempre el problema es lo que no hacemos para incluir a las personas con discapacidad, pero tenemos la suerte de contar con un gobierno provincial con las puertas abiertas para trabajar en conjunto”, indicó y destacó la participación de las organizaciones e instituciones en el proyecto.El intendente informó que está habilitada la primera etapa de la plaza y se trabaja en la segunda, cuya obra será licitada antes de fin de año “para seguir incorporando inversión en lugares públicos que puedan disfrutar todos los paranaenses”.En la oportunidad, Bordet se refirió a los triunfos de Patronato en la Copa Argentina y de Lula Da Silva en Brasil.“Es una alegría enorme porque después de tantas vicisitudes, de tanto esfuerzo y quedar tan cerca de mantener la categoría, el club se lo merecía y este grupo humano de jugadores y cuerpo técnico. Es la primera vez que un equipo entrerriano gana una copa nacional y disputará un torneo internacional, lo que es un gran mérito del club y sus jugadores”, ponderó el mandatario provincial al mostrarse “orgulloso” por el triunfo de Patronato en la Copa Argentina.Bordet felicitó también a la hinchada de Patronato “porque siempre apoyó, incluso en los momentos difíciles, que es cuando se ve la templanza, lo que genera una fuerte identidad de comunidad, de pertenencia”.“Y la victoria de Lula en Brasil marca un hito en un proceso democrático que fue muy ajustado, pero donde no hubo nada que pueda empañar un comisio que había sido intensamente disputado. Fueron elecciones muy limpias y ganó Lula, lo que abre las puertas a una mejor relación con el gobierno argentino y desde ahí, posicionar al Mercosur con la posibilidad de proyectar nuestras exportaciones al mundo”, sumó.