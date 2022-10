El arco político argentino celebró el triunfo de Lula en el balotaje

Internacionales Lula Da Silva fue elegido presidente de Brasil por tercera vez en su historia

Dirigentes de todo el arco político argentino saludaron esta noche por redes sociales al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en el balotaje ante el actual mandatario Jair Bolsonaro, y destacaron la importancia de una alianza entre el país vecino y Argentina para consolidar la región latinoamericana.El presidente argentino, Alberto Fernández, fue uno de los primeros en expresar su contento por la victoria de Lula da Silva, a quien consideró "un dirigente singular e impactante", y destacó la importancia de "preservar el vínculo" entre Argentina y Brasil, que "seguramente será mucho más profundo y sincero", dijo el jefe de Estado en declaraciones a Radio 10.En esa misma línea, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció al pueblo de Brasil y al "compañero Lula por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur", en su cuenta de Twitter, donde también compartió dos fotos que reflejan su vínculo histórico con el líder del PT.En tanto, el canciller Santiago Cafiero manifestó que "Argentina se reencuentra con un gran aliado y las instituciones de América Latina recuperan a un dirigente excepcional", y aseguró: "Trabajaremos unidos por una región en paz y con justicia social"."Trabajar juntos con Brasil es clave para recuperar la confianza internacional y crecer. Tenemos que poner la integración en el centro de la agenda, buscando un Mercosur más abierto al mundo y aprovechando el contexto para consolidarnos como proveedores de alimentos y energía", manifestó Rodríguez Larreta en Twitter y le deseó "muchos éxitos al presidente electo".El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, señaló que "hoy se consolida para Latinoamérica un camino de esperanza con paz y democracia" y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, celebró "esta enorme jornada democrática con la que se abre otro capítulo de esperanza, paz y prosperidad para el hermano país".El titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, escribió: "Lo han maltratado hasta lo indecible...Encarcelado injustamente...Han maltratado sin fin a todo un pueblo vulnerable…Bueno, a pesar de todo eso, por el amor y La Paz, hoy puede decir el mundo entero: Lula Presidente".Y la Portavoz presidencial Gabriela Cerruti manifestó: "La esperanza de una América Latina unida, más viva que nunca. Ganó el amor. Ganó la democracia en Brasil. Ganamos todos. Felicitaciones querido compañero Lula".Asimismo, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, festejó que "el pueblo brasilero en su mayoría eligió volver al camino de la inclusión y de la igualdad de oportunidades", y el titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que "los pueblos de la patria grande no olvidan a los líderes que le devolvieron la dignidad y la felicidad".Y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dijo a Lula: "Que Dios te ilumine para lograr todos tus sueños y objetivos para Brasil. Has generado una gran esperanza en toda América Latina y en Argentina, especialmente".Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, expresó que "el resultado electoral de Brasil es una hermosa esperanza para toda Latinoamérica", al igual que la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, que aseguró que este triunfo "anticipa tiempos de paz y democracia para América Latina".Batakis estuvo presente esta noche en el búnker oficial del PT, junto al expresidente uruguayo José Alberto "Pepe" Mujica, el ministro Wado de Pedro y el embajador Scioli.Los gobernadores provinciales también celebraron el triunfo, como el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dijo que "se hizo justicia" y festejó: "¡Viva Lula! ¡Viva Brasil!".En esa misma línea, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró: "Hoy es un día de celebración para la democracia de toda Latinoamérica, el triunfo de la Patria Grande y de un líder que trabaja por la justicia social de todos los brasileños y brasileñas!".El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseveró que el pueblo brasileño "eligió el camino de la democracia y los derechos, renovando las esperanzas de construir una Patria Grande", y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, apoyó "un modelo de país de inclusión, justicia social y unión".La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, saludó a Lula por el triunfo "desde el sur sur del continente" y renovó "el compromiso de trabajar por una Patria Grande soberana y unida en la solidaridad y el amor".En tanto, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, expresó que "la hermandad latinoamericana debe profundizar su vínculo comercial, productivo, cultural y humano" y el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que "este resultado renueva las esperanzas de unión regional y justicia social".Asimismo, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, marcó que es "un nuevo tiempo de trabajo por la prosperidad, la justicia y la democracia en Latinoamérica se abre después de esta elección histórica", y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió "construir una región más fuerte y unida, que camine hacia el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos".Los legisladores argentinos también se sumaron a los saludos al nuevo presidente brasilero, como la senadora nacional (FdT) Anabel Fernández Sagasti, que aseguró que hoy "la alegría no es solo brasilera. América Latina crece en democracia y con más derechos para las mayorías. Celebro el proceso democrático que se dio en las urnas de Brasil. ¡Felicitaciones Lula, la Patria Grande está con vos!", celebró.La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, compartió una foto de "la Avenida Paulista llena de esperanza Latinoamericana" y el diputado nacional (FdT) Leandro Santoro indicó a través de Twitter que "Lula gana y América Latina gana con él".La cuenta oficial del Partido Justicialista saludó a Lula "por la clara victoria obtenida en las Elecciones Brasil 2022. Esta es una gran noticia no solo para el pueblo brasileño, sino para todas las y los que seguimos soñando con una Latinoamérica unida, en democracia y en paz", escribieron en la red social.En ese mismo sentido, la cuenta de La Cámpora felicitó al "compañero" Lula y recordó: "A 20 años de ganar su primera presidencia, toca otra vez el mismo desafío.Fuerza Lula, fuerza pueblo de Brasil. El amor venció al odio".En esa misma línea, el diputado Facundo Manes (UCR) aseguró que "el desafío conjunto es lograr la unidad de la región para avanzar hacia el desarrollo".Y la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado donde expresó "su beneplácito frente a la gran jornada democrática", y recordaron "el camino de integración Latinoamericana que inauguraron los presidentes (Raúl) Alfonsín y (José) Sarney al sembrar las bases para la creación del Mercosur".