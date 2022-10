Declaran personalidad destacada al actor paranaense Mauricio Dayub

En el Teatro 3 de Febrero, el Intendente Adán Bahl entregó la declaración de Personalidad Destacada al actor paranaense Mauricio Dayub. El actor decidió donar solidariamente lo recaudado de la obra a los clubes Recreativo y Paracao.



“Cuando los paranaenses hablamos de talento, esa cualidad de la que estamos orgullosos, pensamos en artistas como Mauricio Dayub, que siempre se acuerda de Paraná”, destacó el Intendente Adán Bahl, quien estuvo acompañado por su esposa Claudia Silva.



Bahl, luego, valoró el gesto solidario de Dayub de donar lo recaudado a los clubes Recreativo y Paracao. “Esta obra tiene la doble función de ayudar y acompañar a dos clubes de nuestra ciudad, algo que describe a Mauricio, es una actitud noble”, dijo.



Por último, reflexionó: “Dayub llevó el nombre de Paraná a tantos lados, es el mejor embajador que puede pedir una ciudad. Los paranaenses vamos a estar siempre agradecidos”.



Dayub, en tanto, agradeció la distinción recibida y poder ayudar a dos clubes de Paraná. “Es hermoso, me conmueve y emociona, me gusta poder ayudar, es algo que me hace feliz y me encanta poder hacerlo”, dijo. El agradecimiento de los clubes Marcelo Jozami, presidente del Recreativo, valoró: “Mauricio jugó de chiquito en nuestro club, es una persona generosa y sencilla, estamos agradecidos a él”.



Yanina Fortina, presidenta de Paracao, agregó que recibir la donación económica de las entradas “es una alegría enorme, es un acto benéfico necesario, nuestro club creció mucho y nos permitirá realizar obras, agradecemos su apoyo”.



Estuvieron presentes también la subsecretaria de Cultura municipal, Carina Netto, y el director del T3F, Oscar Lesa. Reconocimiento del HCD El Honorable Concejo Deliberante también reconoció a Dayub como Personalidad Destacada. El proyecto fue presentado por los concejales Maximiliano Rodríguez Paulín, Francisco Avero y Walter Rolandelli.



“Es un honor reconocerlo, es un embajador de la ciudad, espero que todos lo reconozcan, es una gran personalidad de nuestro país”, sostuvo Rodríguez Paulín.



Mauricio Dayub nació en Paraná en 1960. Su labor se destaca en cine, televisión y teatro. En 2021 la Fundación Konex lo distinguió con el Premio Konex de Platino en la disciplina Unipersonal.