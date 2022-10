Fernández: "El triunfo de Lula es merecido y le hace muy bien a la región"

Internacionales Lula Da Silva fue elegido presidente de Brasil por tercera vez en su historia

El presidente Alberto Fernández afirmó que el triunfo de Lula Da Silva en Brasil "es merecido y le hace muy bien a la región" y aseveró que el vínculo bilateral "seguramente será mucho más profundo y más realista y sincero, y eso no es poca cosa".Lula da Silva se impuso por la mínima diferencia en el ballotage más polarizado de la historia de Brasil y será de nuevo presidente. Con el 97,13% de los votos escrutados, el ex mandatario obtuvo el 50,73% frente al 49,27% de Jair Bolsonaro, y volverá al poder.De esta manera, Bolsonaro se convirtió en el primer presidente brasileño en no lograr la reelección. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), en tanto, tendrá su tercera etapa en el poder tras sus dos mandatos anteriores (2003-2010).