Senado Juvenil: los 17 proyectos que participarán de la instancia provincial

Con la participación de 230 proyectos y luego de que el jurado concluyera la elección de las iniciativas ganadoras conforme a lo que indica el reglamento del Senado Juvenil, los equipos de estudiantes de escuelas de los 17 departamentos entrerrianos se preparan para la instancia provincial del programa.



En esta edición del 30° aniversario del programa educativo, los proyectos se refirieron a variadas temáticas de interés para las juventudes, siendo salud, educación, discapacidad, ambiente y democracia, algunos de los tópicos elegidos para tratar.



Se detalla a continuación y por departamento, las iniciativas que ya están rumbo a la instancia provincial del Senado Juvenil.

Diamante: Acortemos las distancias, visibilicemos las Escuelas Rurales.



Ese es el nombre del proyecto ganador de la Escuela Secundaria N° 11 “Agustín de la Tijera”, mediante el cual los senadores juveniles Celeste Gieco, Melina Trossero y Liza RosKopf pretenden visibilizar las instituciones educativas de contexto rural a través de la implementación de señaléticas informativas. Victoria: “Yo hablo por vos”

Con esta iniciativa de la Escuela Secundaria N°9 “Juan Ramón Turano los senadores Ailen Albornoz y David Dorreagaray buscan promover la igualdad y la no discriminación de personas con discapacidad visual y auditiva, reconociendo sus derechos y necesidades, impulsando la implementación del uso de cartillas gastronómicas en locales comerciales, que sean adaptadas con imágenes (logotipos) y escritura braille. Islas del Ibicuy: “Construyendo nuestros derechos”

Es un proyecto de la Escuela Secundaria N° 1 “David Della Chiesa” de la localidad de Ceibas que defendieron las senadoras juveniles Viviana Pequera y Senene Balguenet, y que tiene como finalidad adherirse a la Ley nacional 27.521 “Sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria” para garantizar que todas las personas tengan la libertad de consumir la indumentaria deseada y no solo la que ofrece el mercado. Gualeguay: “A un clic de convertirse en tragedia”

Desde la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Ernersto A. Bavio” de la localidad de San Antonio de Gualeguay los senadores juveniles Valentino Estapé, Juana Gerez y Guadalupe Hereñu pretenden crear un "Programa Provincial de Concientización y Prevención del Sexting", con el fin de promover en los adolescentes de Entre Ríos actitudes responsables ante el ejercicio de su sexualidad y la privacidad en línea. Gualeguaychú: “Sembremos hoy las semillas de un mañana saludable”

De la localidad de Gilbert, pertenecientes a la Escuela Secundaria N° 20 las senadoras juveniles María Alfonsina Bondioni y Jannis Ávila Hernández propusieron un proyecto de comunicación dirigido al Consejo General de Educación, solicitando la incorporación al calendario escolar de la provincia la fecha conmemorativa 7 de Junio, “Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria”, para generar conciencia acerca de su importancia en la prevención del desarrollo de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Colón: “Por un transitar seguro”

Las y los senadores juveniles Sheila González y Esteban Cottet de la Escuela Secundaria N° 3 “Pbro. Eliseo Melchiori” de Arroyo Barú promueven un proyecto de comunicación para solicitar la realización de obras de arreglo y mantenimiento en la Ruta Provincial Nº 23, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 130 y la Ruta Provincial Nº 18. Federal: “Demoliendo rampas para construir inclusión”

Desde la Escuela EET N°23 “Caudillos Federales” Especialidad Construcciones de la ciudad de Federal los y las senadoras juveniles María Paz Fernández y Cristian Chivel abordan la problemática de la discapacidad e integración social, e impulsan la modificación de la Ley Provincial N°9891, incluyendo normas que regulen el diseño de edificios de uso público, adoptando criterios del Diseño Universal para que las futuras construcciones no requieran de adaptaciones ni elementos de accesibilidad diferenciadas, como lo es una rampa construida fuera del ingreso principal. Federación: “Sanos Emocionalmente”

Bajo ese título desde la Escuela Secundaria Normal Nº 5 “Domingo Faustino Sarmiento” de Federación, Moira Benítez Parrero y Blanca Sofía Ortíz como senadoras juveniles proponen mediante un proyecto de ley, implementar un programa de salud mental en todas las escuelas de la provincia, que asista mediante gabinetes multidisciplinarios que acompañen y complementen el desarrollo de jóvenes escolarizados y también al personal docente, no docente que formen parte de las instituciones. Feliciano: “Rompiendo estereotipos de género en las escuelas”

El equipo del Instituto San José de Feliciano D ?78 de Feliciano propone un proyecto de ley impulsado por Sofía Martínez y Augusto Hidalgo para fomentar la igualdad de género en las escuelas secundarias de gestión estatal pública y privada de Entre Ríos a través de la implementación de uniformes escolares neutros. Su utilización “supone un avance en materia de políticas educativas, ya que promueve la igualdad de género, contribuyendo a disminuir las desigualdades existentes y reducir la aparición de conflictos escolares”, dicen en el texto. La Paz: “Nuestro hogar huele a humo”

Desde la Escuela Secundaria Superior Nº 7 “José Manuel Estrada” de la ciudad de Bovril el proyecto de ley, que es promovido por las senadoras Juveniles Luana Espinoza y Priscila Cardozo, propone establecer “el marco regulatorio para la preservación, conservación, defensa y desarrollo de los humedales que protegen y contribuyen a mantener el equilibrio del ecosistema” a partir de los servicios ambientales que brindan para la riqueza natural de nuestra provincia. Concordia: “La hora silenciosa”

Giuliana Barbisan Zorzi y Demián Krochik Schmukler son los senadores juveniles que desde el Instituto Secundario D-144 “Saint Exupéry” de Concordia pretenden garantizar la inclusión de personas con T.E.A (Trastorno del Espectro Autista), que concurren a establecimientos comerciales, ofreciéndoles un tiempo determinado durante la semana para que puedan ingresar y permanecer en estos establecimientos que reducirán luces y sonidos, “buscando así generar un ambiente cómodo, seguro y afín a las condiciones de aquéllas personas con la condición, sin dejar de lado la objetividad laboral”, señalan en el proyecto en donde aseguran que “entender que la discapacidad es una construcción social significa correr el eje del problema de la persona y ubicarlo en la sociedad organizada y pensada por y para personas sin discapacidad”. Tala: “Un periodo con igualdad y conciencia”

Desde la Escuela Secundaria Nº 7 de Gobernador Sola las senadoras juveniles Candela Carruego y Marianela Ekert impulsan un proyecto de ley para reconocer y garantizar el derecho a la salud menstrual de las personas menstruantes de la provincia de Entre Ríos y para eso proponen la creación de un Programa Provincial de Gestión Menstrual, destinado a proveer de elementos de gestión menstrual a personas menstruantes, en situación de vulnerabilidad socioeconómica residentes en la Provincia, entre otros aspectos. Nogoyá: “Proyectando el futuro”

Desde la Escuela Secundaria N°2 “Juan Hipólito Vieytes” de la ciudad de Aranguren los senadores juveniles Mateo Martínez Allasia y Abril Retamal impulsan un proyecto de comunicación donde sugieren la modificación del Diseño Curricular de la provincia -Resolución Nº 3322- con el objetivo de incorporar contenidos específicos a la vida universitaria en el espacio curricular Prácticas Educativas para preparar a los estudiantes sobre los cambios que representa la vida terciaria y/o universitaria como así también en su inserción en lo laboral. San Salvador: “Vamos por vos, no estás solo”

Las senadoras juveniles Iara Bovio Gallay y Ailen Suarez de la “E.E.T. N° 45 Felix Bourren Meyer” presentaron un proyecto de comunicación dirigido al Consejo General de Educación que contemple la posibilidad la creación del Programa “Vamos por vos, no estás solo” posicionando a los Centros de Estudiantes como responsables de llevar adelante la propuesta que apunta a la protección de grupos de adolescentes vulnerables que presenten trastornos mentales, los cuales quedan más expuestos a sufrir exclusión social, discriminación, problemas de estigmatización (que afectan a la disposición a buscar ayuda), dificultades educativas, comportamientos de riesgo, mala salud física y violaciones de derechos humanos Uruguay: “Día de la Niña y la Mujer Científica Entrerriana”

Promovido desde el “Instituto Martín Fierro D-119” de Concepción del Uruguay los senadores juveniles Valentina Chamorro, Brisa Navas y Joaquín Gay proponen instaurar el 13 de febrero como el “Día de la niña y la mujer Científica Entrerriana”, con el fin de contribuir al reconocimiento y revalorización del papel de la mujer científica en nuestra provincia, destacando la figura de Teresa Ratto, la primer mujer médica de Entre Ríos.

“Destacar la figura de Teresa Ratto y su condición de científica es la manera de visibilizar a todas las mujeres, no solo en el campo científico las cuales han sido vulneradas y ocultadas, sino también mediante acciones que fomenten y potencien la equidad de género en esta sociedad”, sostienen. Villaguay: “Democracia Paritaria”

Desde la Escuela Secundaria Nº 1 “Profesor Leopoldo Herrera” de Villaguay los senadores juveniles Yael Teveles y Mathias Zorrilla promueven un proyecto de ley que busca incorporar el principio de paridad de género en la conformación de los Centros de Estudiantes Secundarios de Entre Ríos a partir de la combinación de dos leyes con las que la provincia de Entre Ríos se convirtió en pionera. Por un lado, la ley Nº10.215 Ley de Centros de Estudiantes y por el otro, la ley Nº 10.844 Paridad Integral. Paraná “...menos humo, más acciones grupales.”

Pertenecientes a la Escuela Secundaria N° 8 “Enrique Tabossi” de la localidad homónima, senadores juveniles Abigail Basso, Gimena Emeri y Aaron Srebernich, impulsan la implementación de un área de gestión en articulación con Defensa Civil para concretar un centro/cuerpo de bomberos en cada municipio, comuna y/o junta de gobierno que no cuenten con este organismo.