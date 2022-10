Licitarán obras para 11 departamentos por $900 millones

En el marco del Plan de Obra Pública del gobierno provincial, en el mes de noviembre próximo se licitarán obras para once departamentos. La inversión de casi 900 millones de pesos, permitirá ejecutar trabajos en infraestructura escolar, de salud, gas y puesta en valor de espacios públicos.“Concretando el compromiso asumido por nuestro gobernador Gustavo Bordet en materia de obras, en el mes de noviembre tenemos una agenda de apertura de sobres muy importantes para localidades de los departamentos Paraná, Federal, Uruguay, Diamante, Gualeguay, Nogoyá, La Paz, Colón, Federación, Villaguay, y Concordia” destacó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard.En ese marco, el funcionario afirmó que “el plan de obras priorizado por el gobernador Bordet avanza, con un fuerte compromiso y trabajo articulado entre los distintos organismos del estado provincial, otorgando a la obra pública una mirada integral y planificada en relación a la demanda que se deba dar respuesta. Esta es la premisa fundamental que nos ha marcado el ejecutivo, y así trabajamos y concretamos cada proyecto”.Se trata de once Licitaciones Públicas y doce Cotejos de Precios, significando una inversión en materia de obras de infraestructura escolar, salud, gas, puesta en valor y mejoras de espacios públicos, de casi 900 millones de pesos.Al respecto, el titular de la cartera de Planeamiento explicó que “desde la Unidad Ejecutora Provincial, en el mes de noviembre se abrirán 12 cotejos de precios para obras del programa Emergencia Covid-19”. Cabe recordar que las mismas se ejecutan para garantizar las condiciones edilicias y sanitarias de los establecimientos educativos de zonas rurales.Con una inversión que supera los 107 millones de pesos se abrirán las ofertas para trabajos en escuelas de Colonia Nueva y de la ciudad de Paraná. En Pueblo Cazes, departamentos Colón. Asimismo, en el departamento Uruguay se realizarán trabajos en escuelas de San Cipriano, Villa Mantero, y Concepción del Uruguay.En Nogoyá se intervendrá en la escuela Nº 31 Ignacio F. Rodríguez, de Crucesita Séptima; mientras que en el departamento Gualeguay se realizarán trabajos en dos escuelas de la ciudad cabecera, y una de General Galarza. Por último, en el departamento Diamante se ejecutarán trabajos en una escuela de Aldea Spatzenkutter; y en el departamento La Paz se trabajará en la escuela Secundaria de Colonia Oficial Nº 14.El ministro Richard indicó además que “tendremos también once licitaciones públicas, dentro de las cuales podemos mencionar la apertura de sobres para la construcción de tres residencias estudiantiles, las cuales tienen como principal objetivo, garantizar espacios adecuados a los y las niñas entrerrianas que transitan la formación agrotécnica”.En este caso, la inversión supera los 233 millones de pesos para las obras: residencia estudiantil para varones en EEATNº 39 de Villa Urquiza; residencia estudiantil mixta EEATNº 145 de Basavilbaso; y residencia estudiantil para mujeres EEATNº 2 Justo José de Urquiza de Villaguay.Avanzando con los detalles de las aperturas para el mes de noviembre, Richard destacó que “en materia de infraestructura escolar estaremos licitando obras por casi 310 millones de pesos para la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y reparaciones en establecimientos de Federación, Paraná, Oro Verde, y Hasenkamp”.Para finalizar, el ministro de Planeamiento mencionó además que se licitará la construcción de dos Centros de Salud, ubicados uno en Puerto Algarrobo, departamento La Paz, y otro en Clodomiro Ledesma, departamento Concordia. Como también una obra de puesta en valor y mejoras en el Área natural protegida camping puesto 4, de la ciudad de Federal, obra enmarcada en el programa Nacional, Programa 50 destinos.“Estas obras que licitaremos casi en el cierre del 2022 confirman el compromiso y los lineamientos del gobernador Gustavo Bordet, de que la obra pública esté presente en cada punto de nuestra provincia, mejorando significativamente la calidad de vida de la población, y apostando al desarrollo” concluyó el ministro Marcelo Richard.