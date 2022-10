Subastaron el "menemóvil" utilizado en la campaña de 1995: cuánto pagaron

El menemóvil, aquel recordado vehículo que utilizó el ex presidente Carlos Menem para hacer campaña proselitista con miras a las elecciones de 1995, fue adquirido por un comprador anónimo, a través de una conocida casa de subastas.



El nuevo propietario del vehículo, un bus Mercedes Benz, pagó 18 millones de pesos (alrededor de 62 mil dólares), tres veces más que el valor que tenía como base en el comienzo del remate.



Si bien la firma Adrián Mercado, encargada de organizar la subasta, no dio a conocer el nombre del comprador, trascendió que se trata de alguien vinculado a la política nacional.



El vehículo tiene 68.000 kilómetros, motor diésel turbo Mercedes Benz de 6 cilindros lineales, cuenta con dos baños completamente equipados, bacha lateral y heladera compacta bajo mesada. Además, tiene una sala de estar con ocho butacas individuales, dos mesas tipo bar y un sofá de tres cuerpos. Y también una oficina y amoblamiento.



El bus todavía tiene pintadas las leyendas con los nombres de Menem y Carlos Ruckauf, como así también de Eduardo Duhalde y Rafael Romá, por entonces candidatos a gobernador y vice, respectivamente, en la provincia de Buenos Aires.



Este vehículo fue el segundo que usó el ex mandatario, ya que anteriormente había utilizado otro para recorrer el país, de cara a las elecciones de 1989.