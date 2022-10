Bordet valoró trabajo que desarrollan los Consorcios Camineros en la provincia

Una provincia ordenada

Mas obras

Compromiso conjunto

Entregas esperadas para seguir trabajando

Entrega de maquinarias y aportes

Firma de actas y convenios

El gobernador Gustavo Bordet y el secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, estuvieron en Santa Anita, donde entregaron maquinarias a dos consorcios camineros y firmaron una carta de intención para el fortalecimiento y mejoras para el desarrollo de la agricultura"Estamos convencidos que el camino es articulando lo público con lo privado para poder atender las necesidades y los requerimientos de los vecinos”, afirmó el mandatario este viernes en el acto que se desarrolló en el patio de la municipalidad de Santa Anita, donde entregó maquinarias a los consorcios de las localidades de Gilbert y Santa Anita, aportes a instituciones y firmó convenios.“Estar hoy acá en Santa Anita, significa volver a ratificar un compromiso que nunca lo detuvimos, que siempre lo venimos llevando adelante, como obras que estamos a punto de iniciar y otras que comenzarán sin duda próximamente”, expresó Bordet quién estuvo acompañado, además, por el intendente de la localidad, Juan José Amavet y la vice gobernadora Laura Stratta,.En ese marco, dijo que estar hoy en la localidad le “resulta muy gratificante”, lo hizo al recordar que hace unos meses estuvo reunido en Buenos Aires, en la Casa de Entre Ríos, “con los dos consorcios y firmamos en un papel lo que ahora estamos efectivizando acá con la entrega. Entonces, es una tarea cumplida”, indicó.“Yo valoro muchísimo el trabajo que hacen nuestros productores y que hace nuestra gente de campo. Y poder tener la oportunidad de cooperar y ayudar a los consorcios era algo que nos habíamos propuesto”, aseguró y aclaró: “Digo esto, porque mucho se habla de los consorcios, pero poco se conoce. Los Consorcios en Entre Ríos están creados por la Ley Fundacional de Vialidad, cuando se funda Vialidad se establece la facultad y la posibilidad de creación de Consorcios Rurales”.Precisó, que “hoy funcionan nueve Consorcios Rurales en la provincia de Entre Ríos y queremos que funcionen muchos más. Entendemos que por ahí pasa el esfuerzo compartido para poder llegar a dar soluciones en la provincia que tiene 27mil kilómetros de caminos y que es muy difícil darle la atención para que todos estén en condiciones de transitabilidad”.Allí, además, se refirió a la característica de la provincia de Entre Ríos, que cuenta con economías regionales, “algunas de ellas con productos perecederos como la producción láctea y la producción avícola que si no se saca rápidamente se pierde”, señaló.“En este sentido valoro, por un lado, el hecho de la constitución de los Consorcios, pero por otro lado, quiero abogar para que haya más consorcios, para que se creen más consorcios”, dijo Bordet al tiempo que reconoció que es algo, “que no resulta sencillo, porque constituir un consorcio significa dedicarle horas de tiempo al objetivo que se proponen. Significa dedicarle responsabilidad, porque ustedes son los que firman, los que tienen una responsabilidad sobre las compras que realizan y una tarea extra, por eso yo lo valoro mucho y valoro que exista ese compromiso en nuestros productores para poder mejorar”. “Nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlos”, sostuvo.En ese marco, comentó que cuando asumió Juan José Bahillo, conversó “para que este mismo Programa que hicimos con estos dos consorcios, se pueda hacer con los siete consorcios restantes, también para que tengan maquinarias. Porque entendemos que esto va generar como un efecto del contagios para que muchos otros productores se animen a poder formar consorcios en nuestra provincia”, precisó.“Estamos convencidos que pasa por ahí, pasa por articular lo público con lo privado para poder atender las necesidades y los requerimientos”, aseguró y reconoció que “también, hay una parte indelegable que la provincia tiene que hacer, que tenemos que hacerla, que tenemos que llevarla adelante y ejecutarla”.Seguidamente, el mandatario puso de relieve la situación de la provincia y expresó: “Hoy la provincia de Entre Ríos, está en una situación financiera donde podemos mostrar que tenemos un equilibrio fiscal, donde tenemos cuentas ordenadas, y esto es importante porque nos permite hacer y realizar obras que antes quizás teníamos que postergar un tiempo más".En la oportunidad, el mandatario recordó un tema que venía dialogando con el intendente sobre el acceso a Santa Anita, desde la Ruta Nº20 pasando por San Marcial con una extensión de dos kilómetros. "Instruí a la dirección provincial de vialidad para que elabore un proyecto para la repavimentación completa de todo el tramo. El proyecto está terminado sale 1.520.000. 000 de pesos”, anunció y acotó: “Hablé antes de venir con la administradora de Vialidad y con el Ministro de Economía para en los próximos meses estaremos licitando esta obra con los 15 kilómetros completos”, adelantó y comentó que “también tenemos un programa de bacheo para la ruta Nº20”.“Estamos por licitar acá cerca en el departamento Uruguay, toda la repavimentación de la Ruta Nº39, desde el cruce con la ruta Nº6 hasta la intersección con la autovía la ruta Nº14. Lo vamos a hacer en dos etapas simultáneas para poder abarcar los dos frentes de obra”, adelantó el mandatario.En ese sentido, Bordet destacó “el hecho de poder trabajar en conjunto”, y reconoció el esfuerzo que pone cada comuna y cada ciudad para mejorar. “Por eso me comprometo con el apoyo siempre para poder avanzar y trabajar desde el conjunto”, sostuvo.“Esto lo hacemos con todos los municipios de todos los signos políticos, porque entendemos que es a la sociedad, es al vecino y la vecina a quienes van destinadas las políticas públicas”, aseguró."Ahora hay que trabajar, hay que resolver los problemas de la gente, estamos para eso, estamos para comprometernos para trabajar con las instituciones, los clubes, las iglesias, escuelas, asociaciones, y con los productores para sacar adelante esta provincia. Es entre todos que podemos sacar adelante a Entre Ríos”, afirmó Bodet.Acompañaron, también; el senador, Horacio Amavet; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional; el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet; intendentes de localidades cercanas, y demás autoridades provinciales y municipales.Por su parte el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, explicó los alcances del consorcio caminero de Santa Anita. “Es una figura innovadora para las que tenemos en la provincia, ya que incorpora a la institución municipal como un consorcista más. Refuerza la institucionalidad, otorga fortaleza y permite ayudar en los momentos críticos a los consorcios como un productor más”, describió.“Fue propuesta en febrero de 2020 al señor gobernador y él la alentó y respaldó diciendo: ‘Ahí está parte de la solución a los desafíos que tenemos para seguir mejorando los caminos en los que transita nuestra producción’”, recordó, aclarando que “puede ser replicado en distintos lugares, aunque no es un modelo para copiar y pegar. Requiere compromiso de productores, de las autoridades y el municipio debe tener como carácter su fuerte sentido de la ruralidad”, expresó, citando como ejemplo al consorcio de Gilbert y augurando su éxito.Por último, Bahillo se dirigió a los cooperativistas entrerrianos. “El programa Copar tiene asignada una cantidad importante de fondos a escala nacional para apoyar a las cooperativas del sector, fortalecerlas y darles fondos necesarios para su consolidación y desarrollo. Tendremos una reunión para escuchar sus necesidades”, anunció.Por su parte, el tesorero del Consorcio de Santa Anita, Martín Oneker dijo que " esto es algo espectacular, que empezó hace dos años atrás. Es algo que pensábamos que nos iba a ser imposible y hoy estamos con las máquinas ya en funcionamiento", indicó.En ese sentido, explicó que es el primer caso en la provincia de un Consorcio Público -Privado, "es un consorcio que trabaja mancomunado con provincia. O sea, con el municipio solventando prácticamente el 50 por ciento del moviendo del Consorcio".En tanto, el presidente del consorcio vecinal de Caminos de Gilbert, Daniel Dorn, dijo que para ellos la entrega significa, "casi tocar el cielo con la mano". Es lo que necesitamos y estábamos reclamando hace años y ahora tuvimos eco y pudimos lograr". En ese sentido, dijo que esta máquina "estará destinada a mejorar el servicio".Se hizo entrega al Consorcio de Camioneros de Santa Anita de una moto niveladora hidráulica articulada.En tanto el Consorcio de Caminos de Gilbert, recibió un retroexcavadora y una moto niveladora.En ese marco, se entrego un aporte de de 1,5 millones al Club los Gorilas destinados a la continuidad de las obras en los sanitarios del Club.En la oportunidad, el gobernador de la provincia y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, firmaron una carta de intención en el marco del Plan de Fortalecimiento, mejoras para el Desarrollo y fomento de la agricultura sustentable, con el fin de dar asistencia para la puesta en valor, formalización y normalización del Polo Acuícola del ciudad de La paz, el fortalecimiento del Centro Acuícola de la Ciudad de Diamante y el fortalecimiento de la movilidad a fin de mejorar las instancias de intercambio con la comunidad y entre los diferentes equipos técnicos.Además, se realizó la firma de un convenio entre la secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación y la Fundación de la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), con el fin de fortalecer los conocimientos de productores que resultan motivadores a la hora de tomar decisiones desde una visión empresarial del negocio ganadero y la mejora del ganadero conjunto en el marco del Plan de Capacitación Ganadera, por un monto de 8.900.000 pesos.