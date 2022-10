Bordet propuso crear un consenso político amplio que estabilice la economía

Política Bordet lanzó un programa para subvencionar a nuevos empleados industriales

“Un culto de los consensos”

Políticas provinciales para favorecer la industria

Claridad en las políticas de Estado

El gobernador Gustavo Bordet participó de la apertura de la XVIII Jornada de la Industria de Entre Ríos. Ante empresarios de toda la provincia y del país llamó a construir “un gran consenso político” que permita desarrollar “un programa económico” que genere “pleno empleo” e “inclusión social”.Bordet estuvo acompañado en el acto central por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Miguel Bourdin, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo y la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff.En ese marco, sostuvo que "mientras persista en nuestro país, de un lado y del otro, el agravio y el odio, será imposible”. “Por eso intensificaremos y defenderemos con todas nuestras fuerzas los consensos que empezamos a buscar a principio de gestión”, advirtió.También enfatizó “la necesidad de construir en la Argentina las condiciones para que, dialogando y poniéndonos de acuerdo, le demos a nuestro país un sendero de crecimiento y de generación de empleo”, y remarcó que “Entre Ríos no escapa a las generales de la ley, porque lo que hoy estoy mencionando lo hemos practicado y obtuvimos leyes con unanimidad y amplio consenso”.“Si nos ponemos de acuerdo, nuestra provincia, Argentina, hay un gran futuro; y si trabajamos codo a codo con el sector privado y desde el Estado garantizamos que estas condiciones puedan desarrollarse y favorecerse. A todos nos irá bien y nos irá bien como sociedad, que esto es lo que nos merecemos porque elegimos vivir y desarrollarnos en nuestra querida provincia de Entre Ríos", afirmó.En esa línea, Bordet añadió que "podemos hacer muchas más cosas por el ordenamiento de las cuentas públicas y fiscales, porque siempre hemos hecho un culto de los consensos en nuestra gestión. Siempre entendimos que era más fácil coincidir, debatir y ponernos de acuerdo que buscar enfrentamientos estériles que no nos conducen a ningún lado. Esto lo hemos practicado siempre".Además, adelantó que “seguiremos manteniendo los consensos y las instancias de diálogo que hemos abierto con todo el sector privado en Entre Ríos”.“El diálogo y el consenso debe ser lo normal. Parece algo extravagante que en una provincia o que algunos dirigentes políticos busquen confluir y consensuar cuando todo los días se insiste en posiciones cada vez más alejadas, en generar una grieta que cada vez horada más la sociedad”, indicó. Pero reiteró que “el camino del consenso es el que debemos encarar en el futuro para alcanzar metas que hoy se nos proponen como desafíos”.Luego se refirió a los problemas económicos que se registran en el país: "Esto lo reconocemos todos. Son problemas que están y suceden a lo largo de distintos gobiernos que, con distintos perfiles y miradas, aplicaron medidas que no han logrado corregir”.“Creo que esto tiene que ver con la falta de consensos políticos que generen confianza para que la aplicación de las medidas puedan llevar tranquilidad y que den la previsibilidad que se necesita para tener éxito”, puntualizó.Seguidamente, Bordet puso como ejemplo los consensos logrados en tres momentos de la historia reciente, del 83 hasta la fecha. Habló de la estabilidad, aunque provisoria, del Plan Primavera, creado por el ex presidente Raúl Alfonsín; de la estabilidad lograda mediante la Ley de Convertibilidad que impulsó el ex presidente Carlos Menem, y del consenso alcanzado gracias a la transversalidad propuesta por Néstor Kirchner luego de la crisis del 2001.Durante su discurso, Bordet se dirigió a las y los industriales presentes “quienes todos los días contribuyen al desarrollo de nuestra provincia desde el lugar que les toca en su actividad, en su industria”.Contó de las visitas que realiza en diversos establecimientos industriales, productivos, comerciales y turísticos de Entre Ríos y valoró “el esfuerzo y sacrificio que ponen todos los días las familias entrerrianas que tienen a su cargo este tipo de emprendimientos y establecimientos”.En ese contexto puso en valor las políticas que desarrolla la provincia con el fin de “mejorar las condiciones estructurales para que pueda haber mayor competitividad y se generen mayores oportunidades de desarrollo y de negocios”.Mencionó los tres ejes de su gestión para apoyar a las cadenas de valor: el mejoramiento de la red secundaria y terciaria vial, una nueva matriz energética y un sistema portuario integrado.A ello agregó que, ordenadas las cuentas públicas, “nos pudimos sentar para bajar la presión fiscal”, y puso como ejemplo la eliminación del impuesto de ley 4035, aunque aclaró que “cubrimos a los beneficiarios de esa ley con recursos de Rentas Generales”.También recordó que “la provincia, a través de distintas líneas de crédito con Banco Nación, el agente financiero y el gobierno nacional, siempre tienen una parte para subsidio de tasas” destinadas al desarrollo de distintos sectores productivos.Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, expresó la preocupación de esa entidad por “las grietas del país” y sostuvo que “los grandes países desarrollados, industrializados, con los que queremos compararnos, muestran profundas diferencias en lo político, pero lo que sí tienen en claro son políticas de Estado”.“Con el gobernador hemos hablado de este tema y también del modelo de integración y nos hemos encontrado en San Pablo, trabajando por el Mercosur en conjunto, porque evidentemente la integración es un aspecto muy importante”, destacó Fuentes de Rioja.A su turno, el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, se refirió a los presentes como "verdaderos empresarios porque saben que hay ciclos virtuosos y otros que no son tan favorables, y siguen invirtiendo y esos proyectos de empresas que buscan la rentabilidad son muchas veces proyectos familiares y de vida. Ese es el entramado productivo que queremos en nuestra provincia y tenemos en nuestro país. Sin ese insumo, el compromiso y el trabajo de ustedes, nada de las políticas públicas se podrán plasmar en toda su potencialidad", entendió.Habló también "de la sinergia en la construcción de las políticas públicas porque no hay economía en el mundo que haya resuelto los temas que todavía nosotros tenemos pendiente, yendo a menos. Todas las resolvieron yendo a más, y para ir por más tenemos que ponernos de acuerdo en la priorización de la agenda que puedan expresar todo el potencial productivo que tiene ustedes".Finalmente, la viceintendenta Andrea Zoff consideró que “el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, es fundamental, y los resultados están a la vista. Todavía falta, pero quiero ratificar nuestro compromiso con el sector industrial, agradecerles por la labor que realizan todos los días porque apuestan a nuestra ciudad, a nuestra provincia; y eso es muy importante. Vamos a seguir trabajando junto a ustedes porque queremos que más empresas vengan, se radiquen en nuestra ciudad y nuestra provincia y las que están continúen creciendo”.“Liderar para transformar” es el lema de esta nueva edición en la que destacados disertantes expusieron los principales conceptos e ideas en torno a los desafíos económicos, políticos y sociales para liderar los cambios estructurales y fortalecer una Entre Ríos con agregado valor, generación de riqueza, creación de empleo privado registrado y desarrollo de nuestras comunidades.