Bordet lanzó un programa para subvencionar a nuevos empleados industriales

“Lanzamos un programa para subvencionar los nuevos empleados que tome el sector industrial, a través del cual, la Provincia subsidiará el 80% del equivalente a un salario mínimo, vital y móvil”, comunicó ael gobernador Gustavo Bordet. El anuncio fue realizado en el marco de la XVIII Jornada de la Industria de Entre Ríos que se realiza este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.“Estas acciones dan una previsibilidad en cuanto al crecimiento del empleo privado”, fundamentó el mandatario provincial y prometió “acompañamiento para trabajar en líneas de crédito que favorezcan distintos segmentos y sectores que lo necesiten, y cuando existan problemas, como la sequía para el sector agroindustrial, tomaremos medidas que anticipen”, para lo cual, dio cuenta de la asistencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo.“Es una forma de trabajar y construir políticas públicas que propendan a que nuestra industria, el sector privado de Entre Ríos, pueda afianzar y desarrollarse. Nuestra tarea como gobierno es la de dar esas condiciones y generar las obras de infraestructura para tener mejor competitividad”, fundamentó Bordet.En relación al evento, que se realiza todos los años para celebrar el Día de la Industria y que forma parte de los Encuentros Regionales que promueve la Unión Industrial Argentina (UIA), Rumbo a la 28° Conferencia Industrial, Bordet celebró “el poder retomar una agenda permanente de gestión no solo con la UIER sino también con distintas entidades que agrupan a productores, empresarios, comerciantes y al sector turístico”. “Entre Ríos es una provincia con una gran diversidad en sus sistemas productivos e industriales y se necesitan acciones desde lo público que favorezcan y generen las condiciones de crecimiento del sector para que, a su vez, redunde en la generación de empleo”, argumentó. De hecho, mencionó que, según los datos alentadores del Consejo Empresario Entrerriano, “hubo un crecimiento del 3.1% del empleo privado en Entre Ríos”.“Hay que tener generación de empleo a través del sector y para esto tomamos medidas que propendan a favorecen que se incorporen a la planta de personal nuevos empleados”, destacó el gobernador al argumentar los motivos del programa para subvencionar a nuevos empleados industriales.“Tenemos una visión federal, construimos el libro blanco de propuestas para una industria que tiene que integrarse en todo el país, lo que es bueno no solo desde el punto de vista productivo, sino también social y por la ocupación de nuestro territorio. Bregamos para esa voz empresarial pueda ser conversada y estos son los ámbitos para discutirlo, con los responsables políticos, para captar lo que el empresariado piensa y siente; y agregamos una visión productivista, exportadora y de no informalidad”, fundamentó, por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.