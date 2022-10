Fabián Rogel presentó su candidato a intendente de Paraná

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Con la presencia de dirigentes de Alternativa Radical y de otros sectores internos del partido, como así también extrapartidarios y representantes de cada una de las seccionales y de la juventud radical de Paraná, se llevó a cabo el anuncio de la candidatura de Avero.



El acto dio comienzo con las palabras del presidente de la Juventud Radical de Paraná, Bruno Hernández, quien presentó a quien fuera concejal de la ciudad de Paraná y director de Rentas de la provincia, Marcelo Milano.



Milano fue quien dio las referencias sobre la trayectoria de Sergio Avero, de quien destacó su coherencia y la recalcó recordando su paso en la función pública, como militante y también como profesional del Derecho, que lo llevó a estar al frente de una comisión radical de abogados que defendió a los trabajadores cesanteados por la Ley 8.706.



La diputada provincial Sara Foletto fue la encargada de anunciar el mensaje de quien fue diputado de la provincia, presidente del bloque, diputado de la Nación, vicepresidente del bloque, convencional constituyente, presidente del bloque, y de quien ocupara innumerables cargos en la función pública nacional y provincial. Foletto destacó y agradeció la presencia de dirigentes y militantes radicales en la asamblea.



Allí tomó la palabra Rogel. “Nosotros somos la bandera radical y tenemos que proteger esa identidad que nos llevó a gobernar 11 veces la provincia con el sello transformador del radicalismo. Pero desde la recuperación de la democracia, hace 32 años que a nuestra provincia la gobierna el peronismo y uno observa que ese partido ya no tiene nada para ofrecerle a Entre Ríos. Es necesario avanzar con el sentido transformador que han tenido aquellos gobiernos radicales, porque hablar de radicalismo en Entre Ríos, es hablar del Banco Entre Ríos, es hablar del gas natural, es hablar de la UNER, es hablar de la UADER, es hablar del Túnel Subfluvial, es hablar de la ley de colonización y transformación agraria o de Sidecreer”.



“Hay que hablar y discutir entre todos las soluciones para los problemas estructurales de la provincia. No pueden ser ideas de unos pocos sino debate de varios al momento de abordar temas como: qué hacer con la obra social provincial, el IOSPER, para establecer un sistema que mejore la calidad prestacional de sus afiliados. Además, fundamentalmente, hay que plantear un nuevo modelo productivo y reconvertir las producciones primarias en producciones con valor agregado, mixturando lo que producen los entrerrianos con lo que estudian nuestros jóvenes en los niveles educativos terciarios y universitarios en la provincia”, sostuvo el candidato a gobernador.



“No se puede estar produciendo una cosa y que nuestros jóvenes no estén mancomunando sus esfuerzos con lo que están estudiando para el futuro de la provincia. Tenemos que pensar qué es lo que más les sirve a los jóvenes que están estudiando en la UADER o en la UNER; qué es lo que más enriquece y perfecciona el conocimiento”.



“Es inconcebible -continuó Rogel- que en 40 años de democracia no hayamos puesto en funcionamiento una de las cuestiones trascendentales que hace una provincia que es la Hidrovía por donde se transporta toda la producción. Además, es inconcebible que los puertos de esta provincia estén prácticamente desactivados”.



En ese sentido, el candidato a gobernador radical afirmó que “el gobierno provincial tendrá que tener una especial atención por Paraná debido la explosición demográfica” por lo cual propuso que el futuro provincial tenga un fondo de reparación histórica.