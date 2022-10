Urribarri: “Néstor era un tipo valiente que iba siempre hacia adelante”

Mantener vivo el legado de Néstor, hacerlo conocer a las nuevas generaciones y honrarlo cada día es nuestro humilde homenaje en un nuevo aniversario de su fallecimiento.#NéstorVive pic.twitter.com/QuBfBIX2tn — Sergio Urribarri (@SergioUrribarri) October 27, 2022

El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, recordó al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse este jueves un nuevo aniversario de su fallecimiento. “Era un valiente que iba siempre hacia adelante”, expresó. También opinó sobre la actual coyuntura política: “La única manera de estar a la altura de las circunstancias en este momento difícil es dando la cara”, aseguró.Urribarri contó que llegó de Israel hace poco más de tres meses y que se encuentra recorriendo una vez más la provincia de Entre Ríos “militando, tratando de entusiasmar a la militancia y mostrándoles que podemos volver a triunfar en las elecciones y que a Gustavo Bordet lo suceda otro u otra dirigente peronista”.“Cuando empecé esta recorrida, veíamos muchos brazos caídos y resignación porque esa foto de Rogelio Frigerio solo caminando la provincia generaba desazón y falta de entusiasmo. Pero hoy vemos cada vez más dirigentes caminando, recorriendo, hablando de las cosas que hemos hecho, de cómo transformamos la provincia de Entre Ríos y diciendo claramente cuál es el riesgo de que Macri o uno parecido a Macri vuelva a gobernar y nos deje como nos dejó, con pobreza, indigencia, y endeudados por cuatro o cinco generaciones”, expuso.Respecto a la situación política, señaló: “A pesar del momento, de estar saliendo de una pandemia, con una guerra, con una situación económica compleja, nuestro gobierno debe encontrar la fórmula para que los salarios alcancen para llegar a fin de mes y para que la inflación sea domada de alguna manera. A eso solo lo puede hacer el peronismo y a pesar de las circunstancias adversas que hoy se viven soy optimista de que se va a lograr”, manifestó.Acerca de Entre Ríos, consideró: “Se trata de una provincia que está un poco como la media nacional e integrada por ese crisol de razas y descendientes de quienes vinieron de tantos lugares del mundo, de gente informada, culta, que opina, activa. Gente que no se queda callada. Y la única manera de estar a la altura de las circunstancias en este contexto tan difícil es dando la cara”, aseguró.“Néstor asumió la Presidencia con el 22% de los votos ante la incredulidad de muchos que no pensaban que iba a poder hacer algo importante y la verdad es que transformó la Argentina. La posicionó en el mundo, dignificó la política y entusiasmó a millones de jóvenes en esa irrupción volcánica producto de esa alegría y esas ganas que él transmitía”, reseñó Urribarri en diálogo con LT9.“Tenía convicciones que no se ven en muchos dirigentes y las llevaba adelante sin miedos. Era un tipo valiente que iba siempre hacia adelante. Con esas convicciones, hizo cosas que parecían imposibles: desde bajar los cuadros de los genocidas hasta impulsar la ley de matrimonio igualitario, que fue una de las pocas que votó siendo legislador”, enumeró luego. “Fue una verdadera trasformación que inició Néstor y por supuesto continuó y profundizó Cristina”, añadió.Urribarri también destacó la política de desendeudamiento. “Néstor nos decía que la verdadera autonomía de un país para la toma de decisiones no solo en lo político, sino también en lo económico y en cuestiones estratégicas era no tener endeudamiento externo. Y así lo practicó, tomando la decisión que tomó incluso pese a las reservas de su ministro de Economía”, recordó.Luego, mencionó el posicionamiento regional y la construcción de la Patria Grande como otra de las transformaciones importantes. “Tengo muy grabada una foto de aquellos días maravillosos del Bicentenario donde estamos con Néstor, Cristina, Lula, Evo, Correa, Pepe Mujica. Vamos todos abrazados caminando. Esa foto, esa imagen, desgraciadamente no está más”, lamentó.“Sucedieron en la región hechos gravísimos con la impulsión de la derecha más recalcitrante en algunos de nuestros países hermanos y esa foto se rompió. Pero tengo fe y soy optimista de que el domingo esa foto pueda empezar a reconstruirse con el triunfo de Lula en Brasil”, indicó.El ex gobernador recordó sus últimos días con Néstor, sus visitas emblemáticas a Entre Ríos y realizó una semblanza: “Rompía todos los esquemas, dejaba de lado todos los protocolos, todo lo que estaba instalado sobre cómo debe ser un político. Tenía un humor increíble en cualquier circunstancia. Nos transmitía esperanza y optimismo siempre. En las situaciones más adversas y difíciles él tenía siempre la buena noticia, la versión distinta para que los compañeros no se bajonearan ni bajaran los brazos”, concluyó.