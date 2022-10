Sedapper denunció hacinamiento y presencia de ratas en un área del San Roque

Trabajadores del Archivo del hospital materno-infantil San Roque de Paraná, nucleados en el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos, denunciaron las condiciones de hacinamiento en las que prestan servicio.“Hay una institución que defenderá los intereses de los trabajadores, más allá de que estén o no afiliados al sindicato, por la situación en la que están trabajando, que es inhumana”, comunicó ael secretario general de Sedapper, José Mariani.En la oportunidad, Mariani informó que presentarán “una querella contra el Superior Tribunal de Gobierno y la ministra porque no pueden hacer oídos sordos o no conocer esta realidad”. También acusaron por “práctica desleal al director, por cortarle expresión sindical a los representantes de Sedapper”. “Al director le piden audiencia y dice que nunca tiene tiempo; si no tiene tiempo para ocupar la dirección, que la deje, porque detrás de él puede haber otros que estén en condiciones de atender las necesidades de los trabajadores y la situación del hospital”, reprochó el sindicalista.En la oportunidad, denunció que “encontraron hasta ratas en Archivo, donde es deplorable la situación en la que trabajan los empleados; la que se traslada a las familias porque con la misma ropa con la que ingresan al lugar de trabajo, con esa se retiran, y cualquier enfermedad que puedan tomar en el hospital, la pueden trasladar a su grupo familiar”.“Es vergonzoso que no se tomen cartas en el asunto”, se quejó Mariani y anticipó que relevarán las condiciones en las que se encuentran otros hospitales de la provincia.