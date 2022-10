Trabajadores del INTA se movilizaron en reclamo de una recomposición salarial

Trabajadores del INTA se movilizaron este jueves en el marco de un paro activo en reclamo de una recomposición salarial; fueron con pancartas hasta la Estación Experimental Agropecuaria, ubicada en la Ruta 11 Km 12,5, en Oro Verde, en las que podía leerse “Sin salarios dignos, no hay investigación ni desarrollo”.“En un consejo nacional, en abril, nos prometieron una recomposición salarial mayor al 60%, además de las que se dieron a nivel nacional por ATE y UPCN, y cuando se abrieron las paritarias sectoriales, después de 15 años, solo nos otorgaron un 8%”, comunicó ael secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA). Carlos Retamar.Ante la falta de respuestas, APINTA Nacional resolvió iniciar un plan de lucha y, este jueves, se concentraron frente a la Estación Experimental Agropecuaria, ubicada en la Ruta 11 Km 12,5, en Oro Verde. “Durante el paro, no nos quedamos en nuestras casas, sino que venimos a mostrar nuestra lucha y que todos sepan las condiciones en las que estamos”, fundamentó Retamar al revelar: “El sueldo del 30% del personal está por debajo de la canasta básica”.“En INTA Paraná somos 120 trabajadores, entre las agencias de extensión de la región, y en todo Entre Ríos, suman más de 300 empleados”, especificó Romero. En relación a las tareas que desempeñan, enumeró: “Ensayos de varios cultivares y mejoramientos de semillas, el programa Pro-Huerta y se brinda asesoramiento a productores de la zona de forma gratuita”.En el marco de la protesta, el 8 de noviembre entregarán folletos frente a la sede de INTA Paraná y está previsto un paro nacional de 48 horas los días 29 y 30 de noviembre.Finalmente, el sindicalista comunicó que el secretario general de APINTA nacional, Mario Romero, les informó que a partir del 1º de noviembre comienzan las negociaciones por el convenio colectivo, en el que no están contemplados ni la antigüedad ni los títulos, “lo que implicaría una buena recomposición salarial si se llegara a dar”.