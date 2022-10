Estela de Carlotto: "Buscaremos hasta que se encuentre al último nieto"

Representantes de organismos de Derechos Humanos y funcionarios nacionales celebraron hoy un nuevo aniversario de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con un acto artístico titulado "Abuelas 45 años. La búsqueda continúa", que inauguró una muestra fotográfica con retratos de nietos restituidos y contó con la presencia del presidente Alberto Fernández.



"No me hubiera quedado tranquilo con mi espíritu si no hubiera estado esta noche, Estela. Sabés el compromiso que tenemos con vos, es el mismo compromiso de Cristina, de todos nosotros", expresó el primer mandatario al subir al escenario en el marco del concierto homenaje que se realizó en el auditorio "Ballena Azul" del centro cultural.



El jefe de Estado destacó "la lucha que significó recuperar a los nietos" mediante una tarea de búsqueda que ya lleva 130 nietas y nietos que pudieron recuperar su identidad y añadió: "Mi generación y las futuras estamos eternamente agradecidas con lo que hicieron por Argentina".



Previamente, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, inauguró la muestra fotográfica en el subsuelo del CCK, donde recordó que en las primeras rondas de este grupo a la plaza "pensaban que por ser mujeres éramos tontas y decían 'déjenlas que se van a cansar'. Nos dejaron pero no nos cansamos", afirmó.



Y aseguró que pese al tiempo que ha pasado, "se va a seguir buscando hasta que se encuentre al último nieto y ese pueda decir 'ya sé quien soy'"



Por su parte, la legisladora porteña por el Frente de Todos y nieta restituida, Victoria Montenegro, afirmó -en diálogo con Télam- que los retratos de la muestra fotográfica "tienen una potencia única".



Y agregó que el homenaje a las Abuelas "las trasciende, porque antes se trataba de los nietos robados pero ahora ya muchos fuimos padres y abuelos, y esos bisnietos también tienen derecho a saber su origen".



Asimismo, Montenegro advirtió que en la actualidad se suele cuestionar la lucha sobre Derechos Humanos con un "peligroso discurso negacionista que ya ocupa bancas en el Congreso y en la Legislatura" y postuló que, para enfrentarlo, hay que "tomar el ejemplo de las Abuelas, porque la memoria fortalece a la democracia y el negacionismo la ataca".



"Si hubo juicios y sentencias que prueban el plan sistemático, quienes tenemos responsabilidad institucional no podemos negar eso", enfatizó la diputada y aclaró que el trabajo realizado desde la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña, que ella misma preside, intenta "capacitar para identificar discursos de odio y dar espacios de discusión".



La muestra titulada "Nietas y nietos", de Alejandro Reynoso, consta de 60 retratos fotográficos en primer plano de nietos restituidos por las Abuelas, con epígrafes escritos por María Eugenia Ludueña, donde se sintetizan en pocas líneas sus historias.



Luego de las palabras de Estela de Carlotto en el subsuelo del CCK, los asistentes se sumaron a la gran cantidad de personas que esperaban fuera de la sala "Ballena Azul" para el inicio del acto artístico institucional conducido por los nietos restituidos Manuel Gonçalves Granada y Leonardo Fossati.



Tras el recibimiento de pie y con aplausos de las Abuelas que llegaban para ubicarse en sus butacas, los conductores del acto presentaron un video donde, con imágenes de archivo, se hizo una síntesis de los 45 años de la lucha de las Abuelas.



Seguidamente anunciaron la entrega de menciones especiales a instituciones que "ayudaron en el camino de lucha de las Abuelas" a lo largo de los años.



Para recibirlas se acercaron al escenario en representación los titulares del Equipo Argentino de Antropología Forense, el Banco Nacional de Datos Genéticos, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, Teatro por la Identidad, quienes recibieron de mano de un grupo de bisnietos de las Abuelas el característico pañuelo blanco con el logo de las Abuelas enmarcado.



Luego del acto formal se dio inicio a la parte musical con un concierto donde destacados artistas interpretaron, en diferentes bloques, temas de León Gieco, María Elena Walsh y Spinetta.



El principal ensamble, con Nicolás Sorín en la dirección, reunió a Víctor Heredia, Kevin Johansen, Lula Bertoldi Julián Kartun y Lucho Milocco, entre otros.



También se sumaron performances de poetas, freestylers y beatboxers.



Asistieron también al acto el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el Secretario de Derechos Humanos y nieto restituido, Horacio Pietragalla Corti; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié (también nieto restituido); el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, y el diputado nacional Daniel Arroyo, entre otros.