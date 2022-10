Cafiero en CELAC: "Nuestra región tiene una oportunidad histórica ante el mundo”

Ante sus pares latinoamericanos, Cafiero destacó que "se empieza a debatir un nuevo paradigma, vinculado a las cadenas regionales de valor, pero más que nada, a identificar nuevas cadenas de suministros seguras. Se pasó de las cadenas eficientes a las seguras, y entonces América Latina y el Caribe presentan un activo, una oportunidad ante el mundo; porque producto del hermanamiento de tantos años, de hacer escuela a la hora de resolver nuestros problemas con mesas de diálogo, con la herramienta de la palabra, tenemos este activo que no solo es cultural y moral sino también un activo económico".



El titular del Palacio San Martín consideró que: "En el mundo nos empiezan a mirar como depositarios de esas cadenas de suministros seguras y ese nuevo paradigma que se está debatiendo nos tiene que encontrar a los latinoamericanos y al Caribe no siendo parte pasiva de lo que va a suceder".



"Si efectivamente estamos transitando un camino hacia cadenas de suministros seguras, tienen que tener un distintivo de las necesidades que tienen América Latina y el Caribe. Y aquí incorporo el concepto que esas cadenas de suministros seguras deben ser justas", sostuvo el canciller argentino, y añadió: "La justicia tiene que estar anclada a que ese desarrollo no pueda ser extractivo, sino tener un encadenamiento productivo, generar empleo de calidad, transferencia de tecnología, desarrollo científico y tecnológico donde se instalen. Deben tener conciencia social y ambiental".



Cafiero enfatizó que "en este contexto regional y mundial, el objetivo de este encuentro no es sólo presentar un balance de las acciones que se han venido desarrollando a lo largo de este año, sino también promover el debate interno sobre el futuro institucional de la CELAC".



"Este debate implica reflexionar juntos sobre las mejores estrategias para fortalecer la institucionalidad del mecanismo, así como buscar una mayor articulación de la voz propia de la CELAC en su diálogo con socios extrarregionales, especialmente en esta ocasión con la Unión Europea", puntualizó.



Por último, el Canciller argentino resaltó "la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es la expresión de nuestra capacidad de encontrarnos a nosotros mismos, de mirarnos y de percibir la importancia estratégica y geopolítica de una región que tiene peso político propio y un enorme potencial en términos de recursos naturales y humanos".



"La CELAC debe pasar definitivamente a la acción. De un valioso foro para la puesta en común de ideas, debe dar el salto cualitativo a un motor de integración regional, con fuerza y tracción propias, y con todos los instrumentos que requiera para lograr su cometido. La Argentina busca potenciar al máximo las oportunidades que brinda la CELAC y considera que el presente resulta un momento propicio para trabajar en el fortalecimiento institucional del mecanismo", enfatizó.



"Debemos plantear los desafíos que tenemos como región, exhibir nuestras potencialidades y, sobre todas las cosas, reclamar cuál es el lugar que debemos tener en un mundo que se está dividiendo y asignando diferentes roles. El rol de Latinoamérica y el Caribe lo definimos los latinoamericanos y caribeños; nadie más", finalizó el titular del Palacio San Martín.