Paritaria: “planteamos un esquema diferente y debe haber previsiones

UPCN consideró “insuficiente” a la propuesta que hizo el Gobierno en la mesa paritaria que se reunió esta mañana, en la Secretaría de Trabajo. "Planteamos un esquema diferente. Dado que es el último tramo del año hay que tener ciertas previsiones", comunicó la Secretaria Gremial del Sindicato, Carina Domínguez.Domínguez evaluó que "no se está contemplando la realidad salarial de los trabajadores en cuanto a octubre, venimos perdiendo ante la inflación. Además, el índice inflacionario anual recién se va a conocer a mediados de enero, con lo cual si antes no tenemos una propuesta que se anticipe a la inflación obviamente vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo”, dijo en un comunicado enviado a este medio.La dirigente remarcó que con respecto a las otras demandas que el Sindicato llevó a la paritaria, el Gobierno abrió una puerta para trabajar en dar algunas soluciones: "Para las cocineras y cocineros dijeron que iban a estudiar el otorgamiento del pago de Horario atípico para quienes rotan entre comedor y copa de leche. Para Salud está avanzado el decreto para modificar la coparticipación arancelaria".Además, Domínguez comentó que "los funcionarios se mostraron predispuestos a generar ámbitos donde se puedan tratar dos temas que para nosotros son fundamentales: el escalafón de la nueva ley de enfermería y la situación de los trabajadores de UADER ante el anuncio de nacionalización. Si bien no hubo respuestas, en esta reunión quedó planteado el tema y podrían concretarse reuniones sectoriales para que veamos posibles soluciones".La reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 2 de noviembre.