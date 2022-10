Tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2023

Este miércoles tomó estado parlamentario el proyecto de presupuesto que el 14 de octubre el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y que define qué perfil de provincia dejará Gustavo Bordet después de ocho años al frente del Gobierno provincial.Los principales lineamientos pasan por un ordenamiento fiscal que lleva a un balance superavitario de las cuentas públicas, una baja de las erogaciones en personal, la salida del endeudamiento para financiar gastos corrientes, pero también al crecimiento del déficit previsional, una de las principales materias pendientes de su administración.La denominada “Ley de Leyes” ahora será girada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas para que sus integrantes la analicen.El gobernador Gustavo Bordet afirmó que la norma permitirá "profundizar el apoyo a la producción, la industria y el trabajo a través del subsidio de tasas de interés y aportes a las pymes para la creación de puestos de trabajo"."Además fortalecemos la obra pública, que motoriza la economía, el trabajo y el crecimiento a lo largo y ancho de todo el territorio, y seguimos incrementando las inversiones en salud, educación, desarrollo social y seguridad para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida", indicó el mandatario.Bordet destacó que por segundo año consecutivo no se incluyó ningún artículo para autorizar endeudamiento: "Prevemos los recursos para cumplir con el primer vencimiento de capital e intereses de la deuda internacional, y creamos un fondo especial ajustable al tipo de cambio para el futuro", agregó al respecto.También detalló que se incorporaron partidas especiales para fortalecer la política salarial "y seguir cumpliendo con el compromiso de que los salarios le ganen a la inflación"."Esperamos que el debate legislativo enriquezca el proyecto y que prime el diálogo y el consenso. El futuro de Entre Ríos nos tiene que encontrar unidos en los grandes objetivos. Ese es el camino para brindarle a nuestra provincia el desarrollo y el bienestar que se merece", destacó.El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, adelantó que “se llevará a cabo un trabajo amplio, participativo entre todos los bloques de ambas Cámaras y consensuado, con la participación de los ministros Ballay y Richard y sus equipos para explicar el proyecto y dar todas las explicaciones que resulten necesarias”.“Esta es la ley más importante para la administración pública provincial y la que permite un correcto y ordenado funcionamiento de la provincia, con transparencia y previsibilidad como se caracteriza la gestión de Gustavo Bordet. Tenemos la obligación de darle un tratamiento responsable y democrático”, aseguró Giano.En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se crea la Caja de Previsión Social para profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos.Tendrá “como objeto principal la administración integral del sistema jubilatorio de los Profesionales en Ciencias Económicas de Entre Ríos”.“Esta ley genera seguridad jurídica y no implicará ninguna derogación para el Estado”, resaltó el diputado Juan Huss (PJ).Por su parte, el diputado Uriel Brupbacher (UCR) dijo que esta ley “es el anhelo de muchos profesionales de las Ciencias Económicas” y “busca darle mayor status jurídico al sistema”.Estuvieron presentes en la sesión representantes del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.En el recinto también se aprobó el proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación ofrecida por el Estado nacional, mediante Ley nacional Nº 26.244, de un inmueble con destino al servicio de salud pública de la provincia que administra y conduce el Hospital Dr. Enrique Fidanza.Más tarde se dio sanción definitiva al proyecto por el que se autoriza al Ejecutivo provincial a aceptar la donación efectuada por el Centro Económico, Comercial, Industrial y de la Producción de Villaguay (Cecip) a favor del superior Gobierno de Entre Ríos de un inmueble con destino a la edificación de la comisaría tercera, dependiente de la Jefatura Departamental de la Policía de Villaguay.Luego se aprobó el proyecto de ley por el que se declara "Fiesta provincial" a la Fiesta Patria del Gaucho Entrerriano, que se celebra en la localidad de Estancia Grande, departamento Concordia.También se aprobó -con el rechazo de la oposición- el proyecto por el que se instituye el “Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio de Entre Ríos” y dispone una exención del pago de Ingresos Brutos a los inmuebles privados urbanos que resulten seleccionados en primero, segundo y tercer lugar por el jurado.Asimismo, establece que el Gobierno Provincial promoverá los trabajo y/o tareas de mantenimiento y conservación que posibiliten el rescate y la preservación integral y/o fachadas de inmuebles patrimoniales urbanos de propiedad del Estado Municipal, Provincial y Nacional situados en el territorio de la provincia, entidades civiles sin ánimo de lucro y de particulares en todo el territorio entrerriano”, dijo Carina Ramos, autora de la iniciativa.Al respecto, la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR) dijo que si bien el objetivo de la iniciativa “es loable, el Gobierno tiene una enorme falencia en este sentido y este proyecto complicará la situación”.“No están inventariados todos los bienes que deben ser considerados patrimonio arquitectónico. El Gobierno es el que debe salir a buscar los edificios que deberían ser patrimonio, no la gente la que tiene que anotarse y decir ‘tengo una casa así o asá’”.Recordó que presentó un proyecto similar, que “por supuesto no se trató”, y también determinaba beneficios fiscales para los propietarios de bienes inmuebles incluidos en el "Registro Único de bienes declarados patrimonio cultural material o inmaterial de Entre Ríos".Luego destacó que el proyecto de Ramos “no resguarda el patrimonio arquitectónico”, mientras que la autora respondió que tales inquietudes fueron saldadas en la Comisión de Cultura.También se aprobó el proyecto de ley por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 25.761 de creación del Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y venta de sus autopartes.“Adherir a esta ley implicará al Gobierno tener un registro de los desarmaderos y de los repuestos y un consecuente control de la calidad de este tipo de repuestos que redundan en garantizar la seguridad vial”, afirmó uno de sus autores, Leonardo Silva (PJ).En el turno de los homenajes, el diputado José Kramer (PJ) homenajeó al periodista Mario Alarcón Muñiz, a tres años de su fallecimiento.Por su parte, Carmen Toller (PJ) recordó que el 31 de octubre es el Día del Pueblo Isleño: “Ser isleño es una identidad, un modo de vida”, destacó, al tiempo que resaltó el importante rol que tiene la acción “de la mujer isleña.En tanto, Néstor Loggio (PJ) hizo referencia al Día Nacional del Derecho a la Identidad, que se conmemora cada 22 de octubre en honor a la creación de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, el 22 de octubre de 1977.Más tarde la diputada Stefanía Cora (PJ) homenajeó al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse un nuevo año de su fallecimiento: “En solo cuatro años de mandato logró la reconstrucción de la autoestima de un pueblo”.La legisladora destacó la reestructuración de la deuda, que permitió tener soberanía política y por ende justicia social y abogó por una de sus banderas: “La necesidad de construir un país normal”.“Con su vida transformó la de millones” y acercó la política a la juventud, resaltó Stefanía Cora.Luego la diputada Lucía Varisco (UCR) recordó el 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín fue electo Presidente de la Nación y marcó el retorno a la democracia.“Fue un hombre de profundas convicciones y de un enorme coraje”, resaltó, al tiempo que hizo hincapié en el juicio a las juntas militares y su visión de futuro.“Frente a los discursos violentos que circulan en ciertos sectores, tenemos que seguir abogando por el fortalecimiento de la democracia”, sostuvo.En tanto, Gracia Jaroslavky (UCR) también hizo referencia a un nuevo aniversario del retorno del sistema democrático y aseveró que en estos años “cambió la conciencia del pueblo argentino”, pero “aún falta, ya que sigue primando el arquetipo de la pelea”. Instó a respetar a quien piensa distinto, que es un par.Hizo referencia a la película “Argentina, 1985” y cuestionó que no se haya mostrado toda la historia y que el juicio a las juntas fue “parte de un proceso” y de una “decisión política”.“No contribuyamos a la memoria parcial sectaria y cirquera a la que estamos acostumbrados”, enfatizó.Luego Julio Solanas (PJ) reivindicó la militancia con solidaridad y recordó a Hugo Antivero y Mariana Farfán destacó “el rol reparador de la memoria colectiva que tienen los gobiernos peronistas” e instó a todos los gobiernos que trabajen por la memoria, la verdad y la justicia”. (APF)