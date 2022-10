Agmer y Amet analizarán la oferta salarial que consideraron “insuficiente”

El gobierno provincial mantuvo reuniones paritarias con los gremios del personal estatal y docente este miércoles. En el encuentro, les propuso un aumento del 12 por ciento para noviembre y se confirmó que, una vez que se conozca el índice a fin de año se tomarán las medidas para que los salarios superen la inflación.explicó: “Esperábamos una propuesta que contenga el trimestre y otro porcentaje, pero más allá de esta posición, convocamos a congreso para el sábado y será en el debate en asambleas en las escuelas el ámbito donde se defina el camino a seguir a partir de este ofrecimiento, que coloca a la inflación trimestral en 81 puntos y muy lejos de las proyecciones que van hasta más del 100% de aumento”.Y agregó: “El CGE planteó que este año el salario le ganará a la inflación, pero no nos ponemos de acuerdo en el momento, porque desde Agmer entendemos que el proceso inflacionario es muy importante y la pauta debe ser uno o dos puntos por encima cada mes; pero por lo que expresan los paritarios del Consejo, imaginan este procedimiento para el mes de enero”.“A la fecha tenemos un aumento percibido de 69.45 puntos y una inflación al 30 de septiembre de 16 puntos, pero al 26 de octubre ya estamos un punto atrás, más los puntos que quedaremos atrás en noviembre porque el incremento se cobraría en diciembre, de nuevo quedamos por detrás del proceso inflacionario”, fundamentó Pagani y remarcó: “Al no haber pauta para diciembre, también transitaremos ese mes corriendo de atrás al proceso inflacionario”.Para el representante de los docentes entrerrianos, el incremento salarial debe contemplar “la necesidad de una pauta que supere a la inflación, una pauta que contenga este trimestre y aspiramos a que sea esta paritaria la que cierre el proceso 2022, para encontrarnos en enero o febrero y discutir el 2023”.Por su parte, Carlos Varela de Amet, reconoció que el ofrecimiento del Ejecutivo entrerriano “está lejos” de lo esperado por los docentes de escuelas técnicas dado que pretenden que “se contemplen los meses de octubre, noviembre y diciembre en la recomposición salarial y no seguir perdiendo poder adquisitivo, como viene pasando desde febrero”.“Al 12% lo cobraremos en diciembre, con la base salarial de febrero”, cuestionó el sindicalista. De igual manera, anunció que el ofrecimiento salarial “se bajará a las bases para que analicen la propuesta en asambleas, este jueves y viernes, y se informaran los pasos a seguir”.