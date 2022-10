Rechazo a que Poder Judicial pague Ganancias “es incomprensible”, dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que le "cuesta entender" el rechazo que hizo la oposición en el Congreso Nacional del artículo 100 del proyecto de Presupuesto 2023 que disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial, y aseguró que esa decisión significa "menos dinero para mejorar la educación, la salud, para asistir a quienes lo necesitan".Cada vez que uno toca este tema dicen que 'es un ataque a la justicia'. Queremos que los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto que pagan todos los argentinos. No cobrarlo significa tener menos dinero para mejorar la educación, la salud y la asistencia a quienes lo necesitan", indicó Fernández."No estoy hablando de una suma menor, estoy hablando de", afirmó el Presidente.Sobre el rechazo a este artículo propuesto en el proyecto de Presupuesto, Fernández sostuvo que "todos los años se reclama por esta medida" y que consideró que "esta vez se iba a poder" aplicarla."Tenemos un sector que se le ha eximido de pagar impuestos a las ganancias sin ningún argumento lógico.", afirmó.En esta línea, el jefe de Estado explicó que, si bien en la Constitución Nacional se habla de "la intangibilidad de los sueldos" de los jueces, este artículo se refiere a que "el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para presionarlos"."Pero que paguen el impuesto que pagan todos los argentinos no tiene nada que ver con esto", señaló el mandatario.El Presidente consideró que gracias a los períodos en los cuales el Poder Judicial actuó con independencia, sus integrantes lograron que sus sueldos se incrementaran sin seguir los haberes "de la administración pública ni del Congreso".Finalmente, argumentó que cuando se habla de Ganancias "no solo se habla del sueldo de los jueces", sino que también de funcionarios judiciales en todas las provincias que tienen haberes "de privilegio" respecto a lo que se perciben "en las administraciones públicas".El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno volverá a "impulsar el proyecto de renta extraordinaria" en el Congreso, al considerar que "tiene un sentido redistributivo y de justicia" gravar a los sectores que obtuvieron ganancias imprevistas en medio de la pandemia, y la guerra entre Ucrania y Rusia.. Está ahí y no lo tratan", afirmó el Presidente esta mañana en declaraciones a, en las que consignó que conversó sobre este tema con el ministro de Economía, Sergio Massa.Al referirse a la distribución del ingreso y a los salarios y la inflación, el mandatario afirmó que "hubo sectores que tuvieron ganancias extraordinarias, los laboratorios por la pandemia y los de alimentos y energía por la guerra".También, aclaró que la iniciativa "no" implica "gravar todas las ganancias" de esos sectores, sino los que "exceden al promedio de la ganancia"."Eso sí tiene un sentido redistributivo y de justicia. Tenemos que volver a impulsar ese proyecto porque es justo", apuntó Fernández.El 8 de junio de este año ingresó al Congreso el proyecto que prevé la creación de una sobre-alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal 2022 para empresas que registren una Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a $1.000 millones.La alícuota contempla la Ganancia Neta Imponible que haya crecido en términos reales y que cumpla con un margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%, o un aumento del margen de ganancia en relación al 2021 de al menos 20%.Al presentar en su momento los detalles de la iniciativa que luego enviaría al Congreso, el Presidente había afirmado que, "cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, sino que se parece más a una estafa", al asegurar que su administración pretende con esto "equilibrar lo que se ha desequilibrado".