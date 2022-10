Benítez:"Consorcios camineros están establecidos en ley de creación de Vialidad"

Política Preocupación en empleados de Vialidad Provincial por los consorcios camineros

La directora Administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, aclaró que "los consorcios camineros están establecidos en la ley de creación de organismo de 1932, modificada en 1958".Y acotó: "Para decirle no a los consorcios debería haber una ley que diga no a los consorcios".Benítez explicó que en la actualidad "hay nueve consorcios camineros", y precisó que hay distintos tipos de consorcios "de los cuales hay que ver para que se constituyeron". Agregó que los que están en marcha "son los de conservación. Hay otros en la zona de islas que se llama Isla Nueve, que está para la construcción", y resaltó que "cada consorcio cuando se conforma se debe saber para qué, si es para conservar, mantener, construir".En este sentido, apuntó que puede ser "que haya un consorcio para conservar pero durante el año surja que hay que hacer una alcantarilla en ese mismo camino que conserva y mantiene un consorcio, hacemos otro convenio con otro costo para que construya y siempre que el consorcio quiera y pueda".Señaló que para la constitución de un consorcio tiene como mínimo de 7 a 10 personas por un tema de personería jurídica, no por una cuestión de vialidad. Aclaró que "cada consorcio porque la ley así lo establece, la reglamentación, tiene que estar constituido como son las cooperadoras de las escuelas, tener personería jurídica, balances anuales, sus estatuto y reglamentación, su conformación de presidente, secretario, una parte contable". E indicó: "Un consorcio no son cuatro vecinos que se unieron y formaron un consorcio, lo forman con una cantidad de requisitos".Benítez, puntualizó que la administración contable de Vialidad tiene los controles "antes, durante y después de las gestiones, de contaduría, de Tribunal de Cuentas y nosotros certificamos todos los meses lo que ellos ejecutan".Con el nuevo proyecto de ley, "se le daría en forma directa al consorcio un recurso y la rendición seguiría siendo de Vialidad, cuando en la actualidad la administración de los recursos la tiene Vialidad porque las obras son 70/30".En relación a la asamblea realizada este martes en vialidad, ante el proyecto de Consorcio de Camineros, Benítez, dijo que se trató de "autoconvocados" y no del gremio.En esa línea, explicó que "no es una privatización, esto es de ninguna manera, estudiar o modificar lo que está vigente en leyes que quizás están viejas".En ese orden, Benítez dijo mantener buen diálogo con el gremio y precisó que "estamos trabajando con el gremio a nivel nacional, como hacer que aquellos recursos que hoy están llegando en menor manera, como hacer para que las vialidades vuelvan a tener los recursos".Por último insistió en que "no sé cuando se habla de privatización de qué se está hablando. Pero no es por el tema de los consorcios, evidentemente, dijo Benítez y opinó: "creo que ahí hay una confusión en muchas de las personas".