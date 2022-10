Avanzar Productivo: Bahillo dijo que fue extendido a pedido de la Mesa de Enlace

Economía Massa anunció medidas para productores y adelantó mesa de trabajo por la sequía

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, sostuvo hoy que el Programa Avanzar Productivo tiene por destinatarios a productores genuinos con un tope de 400 hectáreas para el caso de la soja o de 100 hectáreas para el caso del maíz, y dijo que ese techo fue ampliado respecto de la idea original a pedido de la Mesa de Enlace.Asimismo, destacó que el tope refiere a que la asistencia tiene por destinatarios a aquellos que no hayan ingresado al Programa Incremento Exportador."Se trata de un aporte de $20.000 por hectárea en maíz y de $6.500 por hectárea en soja, que equivalen al 40% de la inversión en semilla y fertilizante”, precisó.Además, indicó que otro requisito para acceder al programa es no tener más del 15% en stock en el caso de la soja, y dijo que las restricciones se explican porque el programa busca “llegar a productores genuinos y que no sea una ventana de oportunidad para que alguien que no está en el negocio entre”.Por otra parte, adelantó que se evalúa “la posibilidad de extensión a otros cultivos” y reveló que el ministro de Economía (Sergio Massa) le solicitó “que acerque durante esta semana una propuesta para paliar la situación de productores de ganadería bovina, en un marco de merma en el consumo y baja de precios internacionales importantes, a lo que se suma la sequía”.Este mediodía, Massa y Bahillo presentaron el Programa Avanzar Productivo que persigue el objetivo de fortalecer al pequeño y mediano productor de las economías regionales por medio de herramientas para promover el incremento de la producción, el agregado de valor y la generación de empleo genuino en el sector. Fuente: (Télam)