UPCN pide dar estabilidad a los trabajadores de UADER que no están en planta

Una representación de UPCN encabezada por la Secretaria Gremial, Carina Domínguez, mantuvo ayer una reunión con la decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, María Gracia Benedetti, y otros miembros del equipo de conducción de esa casa de estudios.



"Mantuvimos una conversación muy respetuosa, donde escuchamos la defensa del proyecto de nacionalización de esa Facultad que hizo la Decana Benedetti, y por nuestra parte, pudimos plantear todos los interrogantes que este proceso nos genera, particularmente, en lo que respecta al sector que representamos, los trabajadores administrativos y de servicios", sintetizó Domínguez.



En la reunión que se extendió por más de una hora, las autoridades universitarias también nos informaron que los gremios serán convocados formalmente a las mesas que se integrarán con distintas representaciones de los sectores que se verían involucrados en la creación de la universidad nacional, en caso que prospere el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Blanca Osuna.



"Más allá de lo que nos manifestaron, seguimos preocupados por una pregunta para la cual, las autoridades de la Facultad no tuvieron respuesta. Desde UPCN preguntamos ¿quién es o qué nos garantiza que en este proceso no va a haber trabajadores perjudicados, despedidos o que queden sin trabajo?".



Destacó que "siguiendo el texto de la ley y la palabra de las autoridades, en primer lugar debe aprobarse el proyecto y luego vendrá la reubicación del personal, cuya puesta en práctica según nos dijeron en la reunión, llevará un par de años".



"En estas circunstancias, UPCN le pide al gobierno de la provincia/al gobernador que declare la estabilidad de todos los empleados de la Universidad Autónoma. En verdad, se trata de reiterar un pedido que ya hicimos en el mes de diciembre del año pasado y que en este contexto se revaloriza", manifestó Domínguez.



La secretaria Gremial sostuvo que "lo que pedimos, la estabilidad, no es contradictorio ni entorpece el tratamiento del proyecto. Nosotros, en UPCN asumimos la defensa del trabajador administrativo o de servicios en un escenario donde por ahora, lo que hay son buenos deseos".



"Creemos que la estabilidad de todos los trabajadores de la UADER otorga un marco de certidumbre, en especial para los de la Facultad de Humanidades, cuyo futuro está atado a condiciones aún inciertas", concluyó Domínguez.

Por UPCN participaron de la reunión además de la Secretaria Gremial, Mimí Zamboni, Juan Salas, Pamela Encina y Ramón Dietz.