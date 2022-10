Preocupación en empleados de Vialidad Provincial por los consorcios camineros

Trabajadores autoconvocados de Casa Central y Talleres de Vialidad Provincial se reunieron en asamblea este martes “ante la preocupación que genera el tratamiento en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de consorcios camineros”.“A través del proyecto se pretende trasladar recursos humanos y económicos hacia el sector privado, más precisamente, a consorcios camineros, que además de trabajar en su ámbito de jurisdicción, podrán trabajar como contratistas del Estado, de comunas y municipios”, fundamentó auno de los empleados de la repartición, Federico Colominas.“Los consorcios camineros, en articulación con Vialidad Provincial, trabajan para mejorar la transitabilidad de los caminos rurales, secundarios y terciarios, de tierra”. De hecho, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, para poner en valor los consorcios camineros con aportes para adquirir maquinarias.“La preocupación nuestra es porque asistimos a una privatización encubierta; porque pasó de un proyecto de la oposición a un nuevo proyecto del oficialismo, es decir, que sigue avanzando la idea de los consorcios camineros”, argumentó el trabajador. Y agregó: “Ya no es una iniciativa de un sector político, sino que es un consenso entre las distintas fuerzas políticas y nos preocupa por la fuente de trabajo de los compañeros que se convocaron en asamblea”.“En toda la provincia somos más de 1.600 empleados y nos preocupa nuestra fuente de trabajo”, completó Alejandro Vergara al cuestionar que las autoridades “nunca entablaron un diálogo directo” con el sector.En la oportunidad, otra de las empleadas en protesta, Betiana Milessi, cuestionó que a Vialidad Provincial “hace casi seis años que no entra personal”. “Una institución como Vialidad Provincial, que fue emblema, hace años que no es lo mismo; los recursos bajaron, no se invierte en la compra de maquinaria, ni en personal. Y nuestro trabajo decayó porque en zonales, donde antes eran 100 personas, hoy hay 30 o 40”, contó.Los trabajadores autoconvocados repetirán la asamblea informativa este miércoles, desde las 8, en la sede de avenida Ramírez y, de acuerdo a lo que anticiparon, solicitarán el apoyo al sindicato que los nuclea.