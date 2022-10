Paro de judiciales nucleados en AJER: “Es injusto el pago de Ganancias”

Trabajadores nucleados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) junto a la Federación Judicial Argentina (FJA) y a los judiciales de todo el país, realizan este martes un paro de actividades en rechazo al “intento de reducción salarial que se pretende aprobar mediante el mal llamado impuesto a las ganancias”. Los judiciales protestaron frente al Palacio de Tribunales en Paraná, registró“El nivel de acatamiento a la medida de fuerza supera el 95% en toda la provincia y el país”, confirmó asecretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero, al explicar que el paro de los judiciales era “por el tratamiento de la ley nacional y por cómo afectaría la norma a cada una de las provincias”.“Es una intromisión al bolsillo de los trabajadores y es totalmente injusto porque el salario no es ganancia, el salario es para cubrir las necesidades de la gente y no para detraerlo con impuestos”, fundamentó.“Los trabajadores estamos de paro porque es inaceptable que se apliquen impuestos sobre los salarios. Ningún trabajador de Argentina debería pagar impuestos sobre su sueldo; es una barbaridad y, de vuelta, están haciendo las cosas mal”, analizó el secretario adjunto de AJER, José María Segura. Y sumó: “Deben atender los miles de millones de dólares que se fugan del país y que son producto del trabajo argentino; se ponen bravos con los trabajadores, metiéndonos la mano en el bolsillo, pero, por otro lado, el Estado nacional subsidia a las grandes cerealeras”.“Si se aprueba la ley, muchos trabajadores judiciales estaremos alcanzados y será una barbaridad. Es injusto que los trabajadores paguen impuesto a las ganancias; el tributo debe eliminarse, porque no puede haber un impuesto al trabajo”, remarcó Segura.Como consecuencia de la medida de fuerza, según explicaron los sindicalistas, la atención de las emergencias estuvo cubierta. “Los magistrados y funcionarios están en sus oficinas”, indicaron.En la oportunidad, Pedrero refirió que, en los tribunales entrerrianos, “la cantidad de personal es muy ajustada”. “En Entre Ríos, somos 1800 y necesitaríamos más cargos, para lo que ya se hizo el requerimiento al Superior Tribunal para que lo traslade a Legislatura”, informó la sindicalista. Y remarcó: “Es imperioso que se analice el refuerzo de los juzgados de Familia, Laborales y de Paz porque necesitan la ampliación de la planta”.“Nuestro trabajo es calificado, por eso somos tan exigentes con los ingresos y ascensos por concurso, pero necesitamos mayor cantidad de personas trabajando en la Justicia”, fundamentó Pedrero.