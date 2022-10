Proyecto para que jueces paguen Ganancias:"Todos deben pagar para que sea justo"

El diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, dialogó con el programa, de, y se refirió al tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2023.“Venimos tratando el tema desde el 15 de septiembre. Recibimos el Presupuesto presentado por Sergio Massa, lo tratamos con todos los ministros. Hubo preguntas, respuestas, informes escritos. El jueves pasado tuvo dictamen de mayoría. Este martes tenemos sesión a las 12 del mediodía. Vamos a tratar de que Argentina tenga Presupuesto, algo que el año pasado no pudimos sancionar”, remarcó.Consideró que “es un Presupuesto de crecimiento. Argentina creció el año pasado, creció este año y crecerá el que viene. Argentina está creando empleos y eso son cosas buenas. Hay tareas pendientes, la inflación está alta y nos preocupa, pero la idea es que baje el año que viene y podamos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados”.Indicó que “en el Presupuesto hay muchas obras para la provincia. Las hemos trabajado con el gobernador, Gustavo Bordet, junto con los diputados nacionales Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Edgardo Kueider. En lo que hace a Paraná puntualmente hablamos con Adán Bahl. Tenemos obras de agua, cloaca, asfalto, rutas, accesos, conexiones. Lo de la Terminal de Paraná fue incluido dentro de un anexo al artículo 11. Hay una fuerte inversión para Paraná y la provincia”.Se refirió también a su propuesta para que integrantes de la Justicia paguen Impuesto a las Ganancias. “Es una discusión que se da desde 1930. La Corte Suprema dijo que se va a aplicar a todos los trabajadores, menos a nosotros. Hoy hay jueces que ganan un millón de pesos, un millón y medio, dos millones, y no pagan Impuesto a las Ganancias. En el caso de los trabajadores, quienes ganen desde 330 mil pesos pagan”, dijo.“Un juez de la Corte, como por ejemplo Maqueda, tiene un sueldo básico de 1.300.000 pesos. Por la antigüedad que tiene es más o menos un millón más. Por la antigüedad en el cargo son alrededor de 600 mil pesos más. Hoy ha de tener un sueldo de alrededor de 2.700.000 pesos y no paga Ganancias. De ahí para abajo pasa con otros empleados judiciales. Esto ocurre en todo el país. La idea es que todos paguen. El presidente y sus ministros pagan Ganancias. Yo como diputado pago. Todo el Poder Judicial tiene que pagar”, agregó.En la Corte Suprema “hay cuatro ministros actualmente. En distintos momentos los cuatro estuvieron de acuerdo con que los jueces paguen Ganancias. El presidente, Rosatti, lo escribió en un libro, lo escribió en un fallo, lo ha dicho en declaraciones periodísticas. Lo mismo ocurrió con Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti”.“Espero que tengamos Quorum y los votos. Va a ser una discusión. A mí no me tiembla el pulso para defender lo que hace a mis convicciones y al sentido de justicia de que somos todos iguales ante la ley, como marca la Constitución en el artículo 16.”, remarcó.“Hoy los jueces luchan a capa y espada en Diputados para que esto no salga. Van a luchar en el Senado y si sale ahí van a operar al presidente para que no promulgue la ley. Si la promulga van a acudir a tribunales, como han hecho siempre. Siempre ellos buscan decidir que no tienen que pagar. Ellos deciden que pague el resto y que ellos no. La historia es cíclica”, finalizó.