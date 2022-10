Máximo Kirchner, sobre las elecciones 2023: "No creo que Cristina sea candidata"

El diputado nacional oficialista Máximo Kirchner puso hoy en duda una eventual postulación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada en 2023; ubicó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como el dirigente del opositor Juntos por el Cambio (JxC) con más "posibilidades reales" de competir por la Presidencia y aseguró que el Frente de Todos (FdT) dirimirá sus candidaturas el año próximo a través de las PASO o internas partidarias.Kirchner recordó que el presidente Alberto Fernández es hasta ahora el único dirigente del FdT que explicitó su intención de competir por la primera magistratura en el próximo turno electoral, aunque no descartó que, de aquí a 2023, aparezca otro postulante entre las filas oficialistas, entre los que mencionó al ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, a quien elogió por su "capacidad y militancia" además de contar una "edad interesantísima para ser Presidente".En una entrevista con El Destape Radio, el diputado nacional descartó que los postulantes del oficialismo se elijan el año próximo a partir de un acuerdo de cúpulas, al remarcar que el FdT apuesta a la "participación y a la construcción de mayorías". Además, criticó al expresidente Mauricio Macri, al tiempo que destacó el trabajo que viene desempeñando el ministro de Economía, Sergio Massa, con quien asumió tener "miradas diferentes" en algunos aspectos del manejo económico, pero al que le adjudicó estar "administrando las consecuencias", heredadas no solo del Gobierno de JxC, sino también de la actuación de su antecesor en el cargo, Martín Guzmán."Alberto ha dicho que sí, Massa ha dicho que no por lo que leído y creo que Cristina no va a ser", dijo el hijo de la Vicepresidenta, al ser consultado sobre los eventuales candidatos presidenciales del Frente de Todos para el 2023, y, de este modo, puso en duda la posibilidad de que la expresidenta asuma una postulación a la Casa Rosada.Kirchner apoyó sus dichos en el "gran esfuerzo" y "desgaste muy grande" que significó para su madre el hecho de haber afrontado dos períodos consecutivos al frente de la Casa Rosada, aunque señaló que la exmandataria "le lleva unos cuantos cuerpos de distancia" al resto de los potenciales postulantes del espacio.Al ser consultado sobre si De Pedro podría encarnar esa postulación, indicó que "es muy capaz, un buen militante, camina, anda, tiene una edad interesantísima para ser Presidente", y agregó que también hay gobernadores "muy capaces", al tiempo que ubicó a Rodríguez Larreta como el dirigente de JxC con más "posibilidades reales electorales" de competir por la Presidencia el año próximo.El diputado se metió en la interna que Rodríguez Larreta mantiene con su exjefe político y fundador del PRO por la candidatura presidencial de ese espacio, al destinarle una ironía al alcalde porteño: "Hay que ver si le dan ganas de independizarse un poco, si pierde el miedo con (Mauricio) Macri".A la vez, aseguró que los candidatos del FdT rumbo a la elección presidencial de 2023 se dirimirán en unas PASO o en internas partidarias, al afirmar que "creemos en la participación y en la construcción de mayorías"."Si quieren que haya elecciones habrá PASO o no PASO, internas en el peronismo, siempre creemos en la participación y en la construcción de mayorías", dijo Máximo Kirchner, y sostuvo que, más allá de la forma de elegir candidatos, es necesario acortar el tiempo entre las primarias y las generales."Si no, pasa lo que pasó en el 2019, cuando el daño que hizo Macri entre las PASO y la general fue terrible, y la Argentina perdió 20.000 millones de dólares", afirmó al recordar la fuerte fuga de dólares y el consecuente salto devaluatorio que se produjo ese año entre una y otra elección.Al volver sobre la forma en la que el FdT definirá a sus postulantes, planteó la necesidad de "analizar el rol del oficialismo a nivel nacional durante una PASO" y, en este sentido, recordó que "Macri fue a una PASO en 2015, no en 2019"."Para un oficialismo que su Presidente vaya a las PASO con otros candidatos es extraño", indicó sobre la posibilidad de que Alberto Fernández compita en esos comicios.Advirtió además la necesidad de aprender de experiencias anteriores en cuanto a la conformación de las listas, al recordar que "el peronismo pierde casi 40 diputados nacionales en el 2015, que se van y permiten en un punto el desarrollo de algún tipo de política" contra los intereses de los trabajadores.El diputado nacional volvió a criticar el reclamo de una mayor presencia en las listas que hizo el sector de la CGT, encolumnado detrás de los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña, que el último 17 de octubre lanzó una mesa político-sindical con dos objetivos centrales: discutir el rumbo de la coalición gobernante y pelear candidaturas para el 2023."Por qué la CGT dice que no tiene diputados, cuando hoy debe haber entre nueve y diez diputados de origen sindical, que incluso se portaron muy bien y votaron contra el Fondo (Monetario Internacional)", evaluó, en alusión al rechazo que el refinanciamiento con el organismo internacional de crédito tuvo por parte de legisladores de extracción gremial al ser tratado en el Congreso.También cuestionó "las ideas que expresa" Mauricio Macri, quien -dijo- postula "volver al sistema de AFJP" para las jubilaciones, entre otras cosas, y cuestionó la propuesta de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich de "querer instalar en la sociedad la idea de que la intervención de las Fuerzas Armadas (en materia de seguridad) resuelve todos los problemas, lo cual es una mentira".En materia económica, y en particular sobre la inflación, Kirchner dijo que es necesario "hablar bien con los dueños de las empresas para que comprendan que el pueblo argentino hizo un gran esfuerzo", y remarcó que Massa "está administrando consecuencias; esta es la realidad"."Obviamente tiene un conocimiento superior que Guzmán sobre el Estado, y muchas veces tenemos miradas diferentes sobre un tema económico, pero esto es natural, y eso es el Frente de Todos, poner en valor esas diferentes miradas", argumentó. Fuente: (Télam)