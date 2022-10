El espacio “Amor por Paraná” que lidera el referente político Emanuel Gainza, presentó el Programa “Embajadores Turísticos de Paraná”, una iniciativa que parte del Proyecto de Ordenanza presentado en el Concejo Deliberante por el Bloque de “Juntos por el Cambio" y busca que personas reconocidas de la ciudad -destacadas en su actividad laboral, académica, profesional, deportiva y/o cultural- puedan trabajar en la promoción de eventos que atraigan visitantes a la capital entrerriana.El objetivo del programa es hacer crecer el “turismo de reuniones”, uno de los segmentos que mayores ingresos genera en la economía de las ciudades que lo fomentan y llevan adelante. Cabe destacar que el programa “Embajadores” ya se encuentra vigente en la ciudad de Santa Fe con importantes avances y un rotundo éxito en su implementación.La presentación tuvo lugar en la sede del espacio “Amor por Paraná” (Andrés Pazos 149) y contó con la presencia de un centenar de profesionales, comerciantes, titulares de hoteles y locales gastronómicos, instituciones sectoriales y personalidades que forman parte de la cadena de valor del turismo.La exposición estuvo a cargo del concejal Maximiliano Rodríguez Paulin, quién además de ser autor del proyecto, integra el directorio del Ente Mixto de Turismo; el ex concejal, Pablo Donadío, y el reconocido empresario santafesino y actual Presidente del Bureau de Eventos de Santa Fe, Matías Tomati, y concluyó con las palabras de Gainza.“Estamos convencidos de que el turismo es una gran herramienta para crear trabajo genuino y de calidad en nuestra ciudad; Paraná tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los principales centros de recepción turística del país y este proyecto en concreto, que además ya funciona en Santa Fe, representa un empujón más para hacer de Paraná, una ciudad de oportunidades y de desarrollo” aseguró Emanuel Gainza.Por su parte, Rodríguez Paulin, no dudó en destacar el espíritu innovador de los actores públicos y privados vinculados al sector y agregó “tenemos que incorporar todas las ideas o iniciativas para lograr que el desarrollo del turismo se convierta en una verdadera política de Estado, siempre articulando entre el sector público y sector privado, para posicionar a la ciudad como uno de los principales destinos de turismo de reuniones de Argentina. Esperemos contar con el apoyo del oficialismo en el Concejo para poder aprobar la Ordenanza y poner en marcha el proyecto.”Destacaron con su presencia: Rodrigo Castro, director del Empatur y fundador del “Colegio de Profesionales de Turismo de Entre Ríos”; Alfredo Marcos y Sandra Leiva, miembros de la Corporación para el Desarrollo de Paraná; y María de los Ángeles Aranda, profesional del turismo y ex secretaria ejecutiva del “Ente Mixto de Turismo”. Asimismo, estuvieron presentes Susana Scalvinioni y Jeremías Duré, organizadores de eventos de moda; Federico Aguilar, el kiter internacional representante del Club Náutico Paraná y entrenador del equipo olímpico juvenil argentino de Kitesurf. Particular agradecimiento de parte de los disertantes generó la presencia de Mario Domínguez, empresario con gran experiencia en realización y convocatoria de eventos internacionales con el hockey del Paraná Rowing Club, y del Cr. Carlos Cuenca, decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Interesados en la temática, asistieron al encuentro importantes organizadores de eventos, empresarios, propietarios de agencias de viaje, guías profesionales de turismo, arquitectos, deportistas y periodistas.