UPCN realiza un plenario con los contables de varios ministerios por un código

UPCN realizó el viernes una asamblea en la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo Social donde trabajadoras y trabajadores resolvieron llevar a cabo una retención de servicio el martes y el jueves de esta semana, de 11 a 13 horas.



Concretamente, el sindicato reclama la jerarquización de la Subsecretaría a partir de la modificación de un adicional. Se trata de una mejora en el Código 08 que se aplica a ciertas áreas, como la Contable, pero que, con el tiempo, “su propósito se diluyó debido a decisiones de política salarial adoptadas por el gobierno para el Escalafón General”, comunicaron desde UPCN.



"Hemos tomado conocimiento de que Contaduría General ya recibió una compensación económica a través del decreto 2933/22. Sin pretender que esa normativa se extienda o aplique directamente a la Subsecretaría en los mismos términos, es lógico plantear que sin la tarea básica que realizan los contables, no podrían ejecutarse las actividades en Contaduría", precisó la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez.



Cabe destacar que este código tuvo, durante 2022, una modificación en la base de cálculo, situación que fue resuelta por un decreto del Poder Ejecutivo sin que haya sido tratado en paritarias, y por lo tanto no se analizó ni discutió con los trabajadores. En este marco, "se elevó una nota con un pedido a la ministra de Desarrollo que aún no ha tenido respuesta. Entendemos que el expediente está en Economía para ser analizado", dijo la dirigente.



En la misma línea, este jueves a las 11:30 horas tendrá lugar un plenario con trabajadoras y trabajadores de las áreas Contable de todos los ministerios para analizar el mismo tema. "Se trata de un planteo justo y se espera que en breve pueda haber una respuesta", concluyó Domínguez.