Indagan al líder de Revolución Federal tras ser detenido ayer en Paraná

Quiénes son los detenidos

Este viernes la Justicia les toma declaración indagatoria a los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos ayer en el marco de la investigación por presunta incitación a la violencia colectiva por parte de este grupo radicalizado.Según publicó la agencia Télam, fuentes judiciales deslizaron que las acciones de Revolución Federal pudieron haber funcionado como "caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó" el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.La propia vicepresidenta pidió que la Justicia investigue esta posibilidad en una escrito presentado esta semana: "No es posible descartar aún que los miembros de la organización investigada hayan sido partícipes del intento de asesinato en mi contra y es mi derecho conocer todo lo atinente a esa posibilidad y aportar los elementos que considere necesarios para explorarla".Jonathan Ezequiel Morel, que fue detenido este jueves, en la ciudad de Paraná, se muestra como el líder de Revolución Federal o al menos como su cara visible. Es el dueño de la carpintería en la que se hizo la guillotina que se utilizaba en las protestas.A esa carpintería, ubicada en Boulogne (provincia de Buenos Aires), la empresa de los Caputo le pagó 8,7 millones de pesos por unos muebles para un emprendimiento en la Patagonia. Morel había admitido que aprendió carpintería por YouTube poco tiempo antes y su abogado confesó que los muebles no los hizo él sino que los tercerizó.Leonardo Franco Sosa estuvo en varias de las manifestaciones de Revolución Federal. Cuando se lo detuvo por primera vez, en inmediaciones del departamento de Cristina, tenía dos bombas molotov en su mochila.Gastón Ezequiel Guerra fue quien atacó el auto de Sergio Massa y el móvil del canal C5N, para luego terminar llorando en una entrevista con el periodista Daniel Malnatti. También se volvió viral una foto suya desde el balcón de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina. Estaba allí porque en ese departamento vive Gladys Eguí, su abogada.Sabrina Basile es la hija del exentrenador Alfio "Coco" Basile. Rabiosa antikirchnerista, culpa al gobierno por la muerte de su madre durante la pandemia, ya que aduce que los medicamentos que tomaba no entraron más al país. Participó de algunos escraches como el que le hicieron al dirigente social Juan Grabois.